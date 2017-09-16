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  • 16.09, 15:06

    Белорус «похитил» литовский гриб в двух метрах от границы

    2 комментария

    Белорус «похитил» литовский гриб в двух метрах от границы

    Белорус «похитил» литовский гриб в двух метрах от границы

    В Белоруссии проводится проверка по факту нарушения границы с Литвой неизвестным мужчиной. Об этом говорится в сообщении белорусского пограничного комитета.

    Из сообщения комитета: «Днем 9 сентября на участке ответственности Гродненской пограничной группы произошло нарушение режима госграницы неустановленным мужчиной, который до 2,5 м зашел на территорию Литвы с целью сбора грибов».

    Отмечается, что после проверки будет принято процессуальное решение. Литовская сторона будет об этом проинформирована.

    Ранее литовские СМИ сообщили, что служба охраны госграницы Литвы и прокуратура проводят досудебное расследование по факту незаконного пересечения границы. По данным журналистов, в нарушении подозревается белорусский пограничник, который зашел на территорию соседней страны, чтобы срезать гриб.

    В доказательство своих заявлений представители литовской погранслужбы даже предоставили кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что нарушитель прошел пару метров по территории Литвы. Белорусская сторона факт нарушения признала, однако уточнила, что границу пересек не пограничник, а неизвестный мужчина в камуфляжном костюме.

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