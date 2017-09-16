«Встань и уйди!»: Дана Борисова набросилась на мать с обвинениями в студии НТВ

Гостья программы НТВ «Секрет на миллион» Дана Борисова на всю страну призналась: она много лет провела в алкогольном и наркотическом омуте. После полугода лечения она впервые решилась выступить перед зрителями, чтобы трезво взглянуть на свою жизнь.
Интервью Даны Борисовой программе «Секрет на миллион» — первое после лечения от наркотической зависимости. Несколько месяцев она жила в Таиланде на острове Самуи в клинике для алкоголиков и наркоманов. Пока Дану спасали врачи, ее бывший сожитель Максим Аксёнов оформил опеку над их общей дочерью Полиной.
Стоит отметить, еще до начала откровенного разговора Дана Борисова заявила, что все заявленные темы ей неприятны.
Дана Борисова: «Вы понимаете, что наступит момент, когда мне станет действительно больно и неприятно, я встану и выйду?»
В ответ на это предупреждение ведущая Лера Кудрявцева заверила, что Дана, конечно же, получит право покинуть студию. Но в тот момент никто не предполагал, сколько скандальных «уходов» Борисовой последует во время съемок.
Дана Борисова откровенно призналась, что однажды прибегала к помощи пластических хирургов — звезда была недовольна своей грудью после кормления дочери.
Дана Борисова: «Я их называла даже „уши спаниеля“».
Звезда призналась, что очень сильно переживает из-за своей внешности. Особенно ее пугает склонность к полноте. Она рассказала, что перед съемками «Секрета на миллион» устроила истерику в гримерке со словами: «Я жирная, что у меня с лицом?».
По мнению Даны, к зависимости ее привела крайне низкая самооценка. Она винит в этом мужчин, с которыми была. Также ее все время беспокоило мнение общественности о ней. Любые негативные комментарии в свой адрес она воспринимала очень болезненно. Кроме того, Борисова считала себя «не очень хорошей» матерью. Алкоголь помогал телезвезде расслабиться во время съемок. А принимать запрещенные препараты она начала из-за желания сбросить вес. Сейчас она считает, что сумела «принять себя», но не полюбить.
Дана Борисова: «Мне принес продюсер, сказал, что от этого похудею. И в итоге я от этого похудела нездоровой худобой. Первый раз принесли в виде порошочка белого. Я, честно говоря, вообще особо не знала, что это».
После смерти продюсера Борисова некоторое время не знала, где получить запрещенные препараты. Следующим, кто предложил ей опасные вещества, стал ее стилист. Первые недели, которые она провела в реабилитационном центре, стали для нее очень тяжелыми.
Дана Борисова: «Я отказывалась есть, я кричала, что у меня не оплачены коммунальные платежи, я просила мне вернуть телефон, утверждала, что приехала туда вести передачу, мне не надо выздоравливать. Что я только ни выкидывала. Я не ходила на „группы“, я не спала, и это был ад».
Дана Борисова призналась, что ненавидела Андрея Малахова, который обманом отправил ее на реабилитацию, и только сейчас простила его. Во время лечения она вычеркнула многих людей из своего круга общения. Речь идет о тех, кто пользовался ее зависимостью. Бывший стилист употреблял запрещенные вещества за счет Борисовой, а потом разбил ее автомобиль. Хуже того, звезда прописала его в своей квартире.
Зависимая Дана Борисова не могла взять себя в руки, в Таиланде ее не остановило даже то, что в этой стране за продажу и употребление наркотиков грозит смертная казнь. В реабилитационный центр она провезла восемь граммов запрещенных препаратов.
Далее разговор пошел о личной жизни Даны Борисовой, ее бывшем сожителе и дочери.
Дана Борисова: «Я его попросила: „Максим, женись на мне“, а человек многозначительно промолчал, хотя я носила ребенка под сердцем. Я хотела все сделать на пять с плюсом, чтобы девочка была здоровенькая».
По ее словам, она не получала никакой помощи от Максима Аксёнова: его никогда не было дома. Сама Дана вышла на работу через три месяца после родов. С февраля текущего года бывший сожитель ни разу толком не говорил с Борисовой. Он ограничивает ее общение с дочерью Полиной.
Дана Борисова: «Человек даже не может со мной как мужчина поговорить. Нам нужно прийти в кафе и обсудить все как ее родителям без упреков и обвинений, которые я всегда от него слышала: „Ты конченная, ты на дне“. Хотя все знают, что я ползла изо всех сил, я сопротивлялась только ради дочери».
О проблеме Даны Борисовой рассказала на телевидении ее мать. Сама звезда считает этот поступок неправильным. Она обвинила мать в том, что та тоже страдает «созависимостью». Борисова имела в виду, что мама излишне ее контролирует и опекает.
Дана быстро вышла из себя, говоря об этой теме. Когда она услышала вопрос о том, где она прятала запрещенные препараты от матери, вскочила с места и вышла из студии. Но спустя некоторое время Дана вернулась. Однако после следующего вопроса о реакции мамы Борисова снова бросилась к выходу.
Дана Борисова: «Ну начинается. Сейчас скажут, обвинят, что я неадекватная. Я не хочу это перетирать!»
Когда звезда вернулась в студию, ее ждала встреча с матерью. На ее появление Борисова отреагировала жестко.
Дана Борисова: «Звезда похлеще, чем я. Моя мама зарабатывает тем, что ходит на съемки телепередач. Мама моя становится все популярнее и популярнее, я попрошу у нее автограф».
После выступления ее матери, которая со слезами на глазах рассказала о том, как пыталась помочь дочери, Борисова пришла в ярость.
Дана Борисова: «Мам, все. Мы рассказали много интересного. Мама, что происходит? Ты можешь помолчать? Мам, имей силы, встань и уйди просто!»
Борисова начала требовать, чтобы ее мама вышла из студии. В результате Дана ушла сама, отказавшись от обсуждения своей проблемы с участием своей матери.
Затем ее ждали встречи с отцом и бывшим возлюбленным — певцом Данко, которые выразили свое беспокойство за нее. Но сама Борисова, кажется, продолжает отрицать, что ей по-прежнему нужна помощь.
Решилась ли Дана Борисова ответить на вопрос стоимостью в миллион рублей? Подробности — в выпуске программы «Секрет на миллион».
Стоит отметить, еще до начала откровенного разговора Дана Борисова заявила, что все заявленные темы ей неприятны.
Дана Борисова: «Вы понимаете, что наступит момент, когда мне станет действительно больно и неприятно, я встану и выйду?»
В ответ на это предупреждение ведущая Лера Кудрявцева заверила, что Дана, конечно же, получит право покинуть студию. Но в тот момент никто не предполагал, сколько скандальных «уходов» Борисовой последует во время съемок.
Дана Борисова откровенно призналась, что однажды прибегала к помощи пластических хирургов — звезда была недовольна своей грудью после кормления дочери.
Дана Борисова: «Я их называла даже „уши спаниеля“».
Звезда призналась, что очень сильно переживает из-за своей внешности. Особенно ее пугает склонность к полноте. Она рассказала, что перед съемками «Секрета на миллион» устроила истерику в гримерке со словами: «Я жирная, что у меня с лицом?».
По мнению Даны, к зависимости ее привела крайне низкая самооценка. Она винит в этом мужчин, с которыми была. Также ее все время беспокоило мнение общественности о ней. Любые негативные комментарии в свой адрес она воспринимала очень болезненно. Кроме того, Борисова считала себя «не очень хорошей» матерью. Алкоголь помогал телезвезде расслабиться во время съемок. А принимать запрещенные препараты она начала из-за желания сбросить вес. Сейчас она считает, что сумела «принять себя», но не полюбить.
Дана Борисова: «Мне принес продюсер, сказал, что от этого похудею. И в итоге я от этого похудела нездоровой худобой. Первый раз принесли в виде порошочка белого. Я, честно говоря, вообще особо не знала, что это».
После смерти продюсера Борисова некоторое время не знала, где получить запрещенные препараты. Следующим, кто предложил ей опасные вещества, стал ее стилист. Первые недели, которые она провела в реабилитационном центре, стали для нее очень тяжелыми.
Дана Борисова: «Я отказывалась есть, я кричала, что у меня не оплачены коммунальные платежи, я просила мне вернуть телефон, утверждала, что приехала туда вести передачу, мне не надо выздоравливать. Что я только ни выкидывала. Я не ходила на „группы“, я не спала, и это был ад».
Дана Борисова призналась, что ненавидела Андрея Малахова, который обманом отправил ее на реабилитацию, и только сейчас простила его. Во время лечения она вычеркнула многих людей из своего круга общения. Речь идет о тех, кто пользовался ее зависимостью. Бывший стилист употреблял запрещенные вещества за счет Борисовой, а потом разбил ее автомобиль. Хуже того, звезда прописала его в своей квартире.
Зависимая Дана Борисова не могла взять себя в руки, в Таиланде ее не остановило даже то, что в этой стране за продажу и употребление наркотиков грозит смертная казнь. В реабилитационный центр она провезла восемь граммов запрещенных препаратов.
Далее разговор пошел о личной жизни Даны Борисовой, ее бывшем сожителе и дочери.
Дана Борисова: «Я его попросила: „Максим, женись на мне“, а человек многозначительно промолчал, хотя я носила ребенка под сердцем. Я хотела все сделать на пять с плюсом, чтобы девочка была здоровенькая».
По ее словам, она не получала никакой помощи от Максима Аксёнова: его никогда не было дома. Сама Дана вышла на работу через три месяца после родов. С февраля текущего года бывший сожитель ни разу толком не говорил с Борисовой. Он ограничивает ее общение с дочерью Полиной.
Дана Борисова: «Человек даже не может со мной как мужчина поговорить. Нам нужно прийти в кафе и обсудить все как ее родителям без упреков и обвинений, которые я всегда от него слышала: „Ты конченная, ты на дне“. Хотя все знают, что я ползла изо всех сил, я сопротивлялась только ради дочери».
О проблеме Даны Борисовой рассказала на телевидении ее мать. Сама звезда считает этот поступок неправильным. Она обвинила мать в том, что та тоже страдает «созависимостью». Борисова имела в виду, что мама излишне ее контролирует и опекает.
Дана быстро вышла из себя, говоря об этой теме. Когда она услышала вопрос о том, где она прятала запрещенные препараты от матери, вскочила с места и вышла из студии. Но спустя некоторое время Дана вернулась. Однако после следующего вопроса о реакции мамы Борисова снова бросилась к выходу.
Дана Борисова: «Ну начинается. Сейчас скажут, обвинят, что я неадекватная. Я не хочу это перетирать!»
Когда звезда вернулась в студию, ее ждала встреча с матерью. На ее появление Борисова отреагировала жестко.
Дана Борисова: «Звезда похлеще, чем я. Моя мама зарабатывает тем, что ходит на съемки телепередач. Мама моя становится все популярнее и популярнее, я попрошу у нее автограф».
После выступления ее матери, которая со слезами на глазах рассказала о том, как пыталась помочь дочери, Борисова пришла в ярость.
Дана Борисова: «Мам, все. Мы рассказали много интересного. Мама, что происходит? Ты можешь помолчать? Мам, имей силы, встань и уйди просто!»
Борисова начала требовать, чтобы ее мама вышла из студии. В результате Дана ушла сама, отказавшись от обсуждения своей проблемы с участием своей матери.
Затем ее ждали встречи с отцом и бывшим возлюбленным — певцом Данко, которые выразили свое беспокойство за нее. Но сама Борисова, кажется, продолжает отрицать, что ей по-прежнему нужна помощь.
Решилась ли Дана Борисова ответить на вопрос стоимостью в миллион рублей? Подробности — в выпуске программы «Секрет на миллион».
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