Тело россиянина с завязанными руками и ногами нашли в реке в Казахстане

Тело 53-летнего гражданина РФ обнаружили в реке Жайык в Атырау с признаками насильственной смерти.

Прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов подтвердил, что в Казахстане был убит россиянин. По его словам, тело мужчины с связанными руками и ногами обнаружили в реке неподалеку от водонасосной станции в микрорайоне Огородный.



Уже установлено, что россиянин прибыл в Казахстан на автомобиле 10 сентября со стороны Астраханской области.



Ернат Сыбанкулов: «В настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по ст. 99 УК — „Убийство“, назначены соответствующие экспертизы, принимаются меры к раскрытию преступления».

