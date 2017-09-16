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  • 16.09, 12:05

    Тело россиянина с завязанными руками и ногами нашли в реке в Казахстане

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    Тело россиянина с завязанными руками и ногами нашли в реке в Казахстане

    Тело россиянина с завязанными руками и ногами нашли в реке в Казахстане

    Тело 53-летнего гражданина РФ обнаружили в реке Жайык в Атырау с признаками насильственной смерти.

    Прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов подтвердил, что в Казахстане был убит россиянин. По его словам, тело мужчины с связанными руками и ногами обнаружили в реке неподалеку от водонасосной станции в микрорайоне Огородный.

    Уже установлено, что россиянин прибыл в Казахстан на автомобиле 10 сентября со стороны Астраханской области.

    Ернат Сыбанкулов: «В настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по ст. 99 УК — „Убийство“, назначены соответствующие экспертизы, принимаются меры к раскрытию преступления».

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