Пострадавшему в ДТП еще до своего рождения Максиму срочно нужна помощь

Полуторагодовалый Максим из Москвы попал в ДТП еще до своего рождения и получил серьезные травмы, из-за которых пострадали зрение и слух. Недавно родителям сообщили новый страшный диагноз — ДЦП. Мальчику нужны восстановительные занятия и специальные приспособления. Но их стоимость — 1 миллион 300 тысяч рублей — для семьи Максима сумма неподъемная.

Максим появился на свет на три месяца раньше срока.



Наталья Пьянкова: «В тот день был мой день рождения, мы ехали с мужем отмечать. Мы встали на повороте, чтобы развернуться, и в нас на огромной скорости въехала машина».



Родители получили серьезные травмы. Чтобы спасти маму и ребенка, врачи провели срочную операцию. Новорожденный малыш весил всего 840 граммов. Последствия удара и преждевременных родов сильно отразились на здоровье.



Наталья Пыхтина, детский врач-реабилитолог: «Ранний срок рождения повлек травму головного мозга. Травма головного мозга послужила поводом недоразвития ребенка. Страдает двигательная функция, зрительные анализаторы, слуховые».



Максим почти ничего не слышит, а видит только одним глазом сквозь очки на +16.



Недавно прозвучал еще один страшный диагноз: детский церебральный паралич. Чтобы болезнь не прогрессировала, родители каждый день возят Максима на восстановительные занятия. Они дают результаты, у родителей появилась надежда, что мальчик сможет ходить и нормально развиваться. Но для этого требуется множество специальных приспособлений общей стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей. Из-за непрерывного лечения у семьи Максима не осталось средств. Если не бросать реабилитацию, у ребенка останутся все шансы на полноценную счастливую жизнь.



Наталья Пьянкова: «Я очень жду это слово „мама“. Максиму год и пять, и он до сих пор, конечно, его не сказал, но я очень жду».



Чтобы помочь Максиму, отправьте СМС на номер 7715 со словом «журавлик» и суммой пожертвования через пробел. Например: журавлик 300.