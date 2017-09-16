Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 10:33
    Пострадавшему в ДТП еще до своего рождения Максиму срочно нужна помощь. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПострадавшему в ДТП еще до своего рождения Максиму срочно нужна помощь

    Пострадавшему в ДТП еще до своего рождения Максиму срочно нужна помощь

    1 комментарий
    Пострадавшему в ДТП еще до своего рождения Максиму срочно нужна помощь

    Пострадавшему в ДТП еще до своего рождения Максиму срочно нужна помощь

    Пострадавшему в ДТП еще до своего рождения Максиму срочно нужна помощь

      Полуторагодовалый Максим из Москвы попал в ДТП еще до своего рождения и получил серьезные травмы, из-за которых пострадали зрение и слух. Недавно родителям сообщили новый страшный диагноз — ДЦП. Мальчику нужны восстановительные занятия и специальные приспособления. Но их стоимость — 1 миллион 300 тысяч рублей — для семьи Максима сумма неподъемная.

      Максим появился на свет на три месяца раньше срока.

      Наталья Пьянкова: «В тот день был мой день рождения, мы ехали с мужем отмечать. Мы встали на повороте, чтобы развернуться, и в нас на огромной скорости въехала машина».

      Родители получили серьезные травмы. Чтобы спасти маму и ребенка, врачи провели срочную операцию. Новорожденный малыш весил всего 840 граммов. Последствия удара и преждевременных родов сильно отразились на здоровье.

      Наталья Пыхтина, детский врач-реабилитолог: «Ранний срок рождения повлек травму головного мозга. Травма головного мозга послужила поводом недоразвития ребенка. Страдает двигательная функция, зрительные анализаторы, слуховые».

      Максим почти ничего не слышит, а видит только одним глазом сквозь очки на +16.

      Недавно прозвучал еще один страшный диагноз: детский церебральный паралич. Чтобы болезнь не прогрессировала, родители каждый день возят Максима на восстановительные занятия. Они дают результаты, у родителей появилась надежда, что мальчик сможет ходить и нормально развиваться. Но для этого требуется множество специальных приспособлений общей стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей. Из-за непрерывного лечения у семьи Максима не осталось средств. Если не бросать реабилитацию, у ребенка останутся все шансы на полноценную счастливую жизнь.

      Наталья Пьянкова: «Я очень жду это слово „мама“. Максиму год и пять, и он до сих пор, конечно, его не сказал, но я очень жду».

      Чтобы помочь Максиму, отправьте СМС на номер 7715 со словом «журавлик» и суммой пожертвования через пробел. Например: журавлик 300.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru