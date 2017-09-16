Семь вагонов с металлом сошли с рельсов на юго-востоке Москвы

Семь вагонов с металлом сошли с рельсов у железнодорожной станции Перово на юго-востоке Москвы.

Инцидент произошел в 3:51 на однопутном неэлектрифицированном участке Перово — Угрешская, предназначенном только для грузовых поездов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.



Обошлось без погибших и пострадавших. Габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывалось. Колесные пары возвращают на пути. Причины произошедшего выясняются.



На график движения пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял.