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  • 16.09, 02:58

    Актер из «Твин Пикс» и «Чужого» умер на 92-м году жизни

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    Актер из «Твин Пикс» и «Чужого» умер на <nobr>92-м</nobr> году жизни

    Актер из «Твин Пикс» и «Чужого» умер на 92-м году жизни

    Актер из «Твин Пикс» и «Чужого» умер на <nobr>92-м</nobr> году жизни
  • Фото: Associated Press © 2017, Jordan Strauss

    • В США ушел из жизни актер Гарри Дин Стэнтон.

    Стэнтон умер естественной смертью в одной из больниц Лос-Анджелеса. Ему был 91 год.




    Последней работой Стэнтона стал третий сезон культового сериала «Твин Пикс», который вышел на экраны этим летом.

    Гарри Дин Стэнтон известен по ролям в фильмах Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Внутренняя империя», а также таких картинах, как «Париж, Техас», «Чужой», «Зеленая миля».

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