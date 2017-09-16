Актер из «Твин Пикс» и «Чужого» умер на 92-м году жизни

Rarely a leading man, Harry Dean Stanton was memorable in ’Paris, Texas,’ ’Repo Man,’ ’Alien’ and ’Big Love’ https://t.co/yFJgUvTfut — Hollywood Reporter (@THR) 15 сентября 2017 г.

Стэнтон умер естественной смертью в одной из больниц Лос-Анджелеса. Ему был 91 год.Последней работой Стэнтона стал третий сезон культового сериала «Твин Пикс», который вышел на экраны этим летом.Гарри Дин Стэнтон известен по ролям в фильмах Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Внутренняя империя», а также таких картинах, как «Париж, Техас», «Чужой», «Зеленая миля».