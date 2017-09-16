Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 02:58

    Россия потерпела поражение от Сербии в полуфинале Евробаскета

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Murad Sezer
    Россия потерпела поражение от Сербии в полуфинале Евробаскета

    Россия потерпела поражение от Сербии в полуфинале Евробаскета

    Россия потерпела поражение от Сербии в полуфинале Евробаскета
  • Фото: Reuters © 2017, Murad Sezer

    • Баскетбольная сборная России не сумела выйти в финал чемпионата Европы и поборется за бронзовые медали.

    Полуфинальная игра, которая проходила в Стамбуле, завершилась победой сборной Сербии со счетом 87:79.

    В матче за третье место россияне сыграют с прошлогодними чемпионами Европы испанцами. Последние в полуфинале уступили Словении.

    Матч за бронзу состоится в воскресенье.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru