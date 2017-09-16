Россия потерпела поражение от Сербии в полуфинале Евробаскета

Баскетбольная сборная России не сумела выйти в финал чемпионата Европы и поборется за бронзовые медали.
Полуфинальная игра, которая проходила в Стамбуле, завершилась победой сборной Сербии со счетом 87:79.
В матче за третье место россияне сыграют с прошлогодними чемпионами Европы испанцами. Последние в полуфинале уступили Словении.
Матч за бронзу состоится в воскресенье.
В матче за третье место россияне сыграют с прошлогодними чемпионами Европы испанцами. Последние в полуфинале уступили Словении.
Матч за бронзу состоится в воскресенье.
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