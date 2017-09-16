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  • 16.09, 01:27

    S&P подтвердило суверенные рейтинги России с позитивным прогнозом

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    S&P подтвердило суверенные рейтинги России с позитивным прогнозом

    S&P подтвердило суверенные рейтинги России с позитивным прогнозом

    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-.

    Прогноз при этом — позитивный, то есть рейтинг может быть повышен, «если восстановление экономики наберет обороты, а рост ВВП на душу населения достигнет темпов, сопоставимых со странами с аналогичными уровнями развития», передает «Интерфакс».

    Глава Минфина Антон Силуанов, комментируя решение S&P, отметил, что рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке экономики РФ. «Однако сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неинвестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум», заявил он.

    По мнению министра, зарубежных инвесторов привлекает высокая адаптационная способность российской экономики и «зрелость» макроэкономической политики.

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