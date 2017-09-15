Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 22:26

    Концерн Siemens отказался поставлять оборудование на Украину

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    Концерн Siemens отказался поставлять оборудование на Украину

    Концерн Siemens отказался поставлять оборудование на Украину

    Немецкий концерн Siemens отказался поставлять Украине оборудование, необходимое для модернизации газотранспортной системы страны. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия».

    Андрей Коболев: «Когда мы начали работу над модернизацией газотранспортной системы, мы имели соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. Однако впоследствии они отказались от такого сотрудничества, поскольку это грозило их контрактам в России».

    Коболев добавил, что модернизация украинской ГТС требует гарантий транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с Россией, сообщает «Европейская правда».

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