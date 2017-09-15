Концерн Siemens отказался поставлять оборудование на Украину

Немецкий концерн Siemens отказался поставлять Украине оборудование, необходимое для модернизации газотранспортной системы страны. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия».
Андрей Коболев: «Когда мы начали работу над модернизацией газотранспортной системы, мы имели соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. Однако впоследствии они отказались от такого сотрудничества, поскольку это грозило их контрактам в России».
Коболев добавил, что модернизация украинской ГТС требует гарантий транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с Россией, сообщает «Европейская правда».
Коболев добавил, что модернизация украинской ГТС требует гарантий транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с Россией, сообщает «Европейская правда».
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