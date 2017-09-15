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  • 15.09, 22:25

    Глава «Нафтогаза» предрекает «гибель» линии украинской ГТС из-за «Турецкого потока»

    4 комментария

    Глава «Нафтогаза» предрекает «гибель» линии украинской ГТС из-за «Турецкого потока»

    Глава «Нафтогаза» предрекает «гибель» линии украинской ГТС <nobr>из-за</nobr> «Турецкого потока»

    Андрей Коболев, который возглавляет «Нафтогаз Украины» опасается, что строительство газопровода «Турецкий поток» сделает невостребованной южную линию украинской газотранспортной системы (ГТС).

    Глава «Нафтогаза» выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает РИА Новости. По его словам, компании необходимо понимать ситуацию, которая будет складываться с транзитом газа через Украины после 2019 года, чтобы оценить возможный объем инвестиций в украинскую ГТС. Он отметил, что важно учитывать реализацию «Турецкого потока», который, как он считает, сделает невостребованной южную линию украинской ГТС.

    Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Чёрного мора мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна — для поставок на турецкий рынок, вторая — для транзита через Турцию в европейские страны. Первую нитку планируют ввести в эксплуатацию в марте 2018-го, а вторую — в 2019-м.

    Андрей Коболев: «Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение».

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