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  • 15.09, 19:24
    Герои «Свадьбы в Малиновке» спели и станцевали с петербуржцами в метро. Санкт-Петербург, метро, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГерои «Свадьбы в Малиновке» спели и станцевали с петербуржцами в метро

    Герои «Свадьбы в Малиновке» спели и станцевали с петербуржцами в метро

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    Герои «Свадьбы в Малиновке» спели и станцевали с петербуржцами в метро

    Герои «Свадьбы в Малиновке» спели и станцевали с петербуржцами в метро

      Театр музыкальной комедии провел акцию в городской подземке в преддверии премьеры знаменитой оперетты о временах Гражданской войны.

      Временная петля образовалась прямо в центре города, у вестибюля станции «Гостиный двор». С современными технологиями «малиновцы» столкнулись еще у турникетов, и далеко не всем хуторянам времен Гражданской войны с первого раза удалось преодолеть рамки металлоискателя.

      Зато уже никаких барьеров девушки вместе с Попандопуло не ощутили на движущейся лестнице. И, продолжая упорно искать родную деревню, решили, что лучший рецепт избавления от стресса на эскалаторе — это стройный малиновский хор. Даже когда опаздываешь на свадьбу и неуклонно спускаешься под землю.

      Некоторые обескураженные попутчики после расспросов всё-таки подсказали заблудившимся, какой поезд доставит их до Малиновки. Кстати, она оказалась совсем рядом — на станции «Маяковская». Там счастливые сельчане и начали свадебные гуляния. Не забывая при этом приглашать всех к себе в гости в Театр музыкальной комедии на премьеру нового спектакля.

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