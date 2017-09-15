Герои «Свадьбы в Малиновке» спели и станцевали с петербуржцами в метро

Театр музыкальной комедии провел акцию в городской подземке в преддверии премьеры знаменитой оперетты о временах Гражданской войны.

Временная петля образовалась прямо в центре города, у вестибюля станции «Гостиный двор». С современными технологиями «малиновцы» столкнулись еще у турникетов, и далеко не всем хуторянам времен Гражданской войны с первого раза удалось преодолеть рамки металлоискателя.



Зато уже никаких барьеров девушки вместе с Попандопуло не ощутили на движущейся лестнице. И, продолжая упорно искать родную деревню, решили, что лучший рецепт избавления от стресса на эскалаторе — это стройный малиновский хор. Даже когда опаздываешь на свадьбу и неуклонно спускаешься под землю.



Некоторые обескураженные попутчики после расспросов всё-таки подсказали заблудившимся, какой поезд доставит их до Малиновки. Кстати, она оказалась совсем рядом — на станции «Маяковская». Там счастливые сельчане и начали свадебные гуляния. Не забывая при этом приглашать всех к себе в гости в Театр музыкальной комедии на премьеру нового спектакля.