У Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео

Зрители НТВ сегодня увидят выпуск программы «Секрет на миллион». Гостьей на этот раз стала Дана Борисова. Беседа в студии нелегко далась звезде, которая прилетела в Москву после лечения в наркологическом реабилитационном центре.
Дана Борисова впервые после начала курса реабилитации решилась появиться на публике. Дана специально прилетела прямым рейсом с таиландского острова Самуи, чтобы участвовать в программе. Но держать себя в руках ей пока не удается. Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева вывела Дану Борисову на откровенный разговор о личной жизни и о том, как та стала наркозависимой. Звезда эмоционально реагировала на вопросы и несколько раз уходила из студии. Тем не менее, каждый раз она возвращалась обратно.
Кажется, сама Борисова в какой-то момент осознала, как выглядит со стороны. Она с сожалением отметила: «Скажут, что я неадекватная».
Смотрите «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 17:00.
Кажется, сама Борисова в какой-то момент осознала, как выглядит со стороны. Она с сожалением отметила: «Скажут, что я неадекватная».
Смотрите «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 17:00.
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