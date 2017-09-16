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  • 16.09, 10:33
    У Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео. знаменитости, НТВ, скандалы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео

    У Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео

    2 комментария
    У Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео

    У Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео

    У Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео

      Зрители НТВ сегодня увидят выпуск программы «Секрет на миллион». Гостьей на этот раз стала Дана Борисова. Беседа в студии нелегко далась звезде, которая прилетела в Москву после лечения в наркологическом реабилитационном центре.

      Дана Борисова впервые после начала курса реабилитации решилась появиться на публике. Дана специально прилетела прямым рейсом с таиландского острова Самуи, чтобы участвовать в программе. Но держать себя в руках ей пока не удается. Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева вывела Дану Борисову на откровенный разговор о личной жизни и о том, как та стала наркозависимой. Звезда эмоционально реагировала на вопросы и несколько раз уходила из студии. Тем не менее, каждый раз она возвращалась обратно.

      смотретьЧем обернулась мечта Даны Борисовой о простом женском счастье? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      Чем обернулась мечта Даны Борисовой о простом женском счастье? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      Кажется, сама Борисова в какой-то момент осознала, как выглядит со стороны. Она с сожалением отметила: «Скажут, что я неадекватная».

      Смотрите «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 17:00.

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