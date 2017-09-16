У Даны Борисовой несколько раз сдавали нервы на записи программы НТВ: видео

смотреть Чем обернулась мечта Даны Борисовой о простом женском счастье? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00

Дана Борисова впервые после начала курса реабилитации решилась появиться на публике. Дана специально прилетела прямым рейсом с таиландского острова Самуи, чтобы участвовать в программе. Но держать себя в руках ей пока не удается. Ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева вывела Дану Борисову на откровенный разговор о личной жизни и о том, как та стала наркозависимой. Звезда эмоционально реагировала на вопросы и несколько раз уходила из студии. Тем не менее, каждый раз она возвращалась обратно.Кажется, сама Борисова в какой-то момент осознала, как выглядит со стороны. Она с сожалением отметила: «Скажут, что я неадекватная».