Русский музей представляет революционную выставку глазами художников-очевидцев

О концепции выставку к 100-летию революции рассказала искусствовед Евгения Петрова.

Русский музей покажет мировую революцию глазами художников-очевидцев. В главной петербургской сокровищнице отечественного искусства открылась выставка к 100-летию революции. Павел Филонов, Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин, Казимир Малевич и Валентин Серов об одних и тех же событиях рассказывают своими красками.



Евгения Петрова, заместитель директора Русского музея по научной работе: «Мы поняли, что взять революцию сюжетом невозможно. В русском искусстве практически очень мало сюжетных произведений о революции. Не случайно. Это тема оказалась очень трудной для художников. Мы восстанавливаем это время. 20–30 лет, начиная с первой русской революции 1905 года. Мы показываем известные работы Серова, Репина, но эти картины не очень связаны с революционными событиями. А это реально было именно так».



Подробнее — в материале НТВ.