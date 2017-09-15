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  • 15.09, 17:52
    Мальдивская черепаха-инвалид получила прописку в Петербурге. Мальдивы, Санкт-Петербург, животные, океанариумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМальдивская черепаха-инвалид получила прописку в Петербурге

    Мальдивская черепаха-инвалид получила прописку в Петербурге

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    Мальдивская <nobr>черепаха-инвалид</nobr> получила прописку в Петербурге

    Мальдивская черепаха-инвалид получила прописку в Петербурге

    Мальдивская <nobr>черепаха-инвалид</nobr> получила прописку в Петербурге

      Впервые в России появилась оливковая черепаха с Мальдивских островов. Ее выкупили в реабилитационном центре для морских животных специалисты петербургского океанариума.

      От русского новоселья ее отделяли четыре с половиной тысячи километров и полтора года серьезных переговоров. Документы, которые пришлось оформить принимающей стороне, не уместились бы в пестрый контейнер, сплошь исписанный добрыми напутствиями. Дорожный наряд мальдивской эмигрантки — махровое полотенце, отделанное черным скотчем, сотрудники океанариума снимали с заметным волнением.

      Заполучить морскую оливковую черепаху на постоянное место жительства практически чудо. Угодив в рыбацкие сети четыре года назад и лишившись передних конечностей, Эльза не подозревала, что таким образом обретет и новую жизнь, и новую родину.

      Себастиен Страдаль, менеджер реабилитационного центра на Мальдивских островах: «По закону таких пресмыкающихся нельзя выпускать в дикую природу. Наша организация занимается спасением, реабилитацией животных, попавших в беду. Но вылечив Эльзу, мы не могли вернуть ее в ее прежнюю среду обитания. Она должна была послужить науке и образованию».

      По иронии судьбы первой на призыв принять Эльзу откликнулась именно Северная столица. Хотя нам сложнее всего обеспечить главный пункт черепашьего райдера — теплый прием, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

      Олег Рябчук      , директор Санкт-Петербургского океанариума: «Ее нельзя было везти с Мальдив в зимний период. Она теплолюбивая и содержится при температуре воды 25–30 градусов. Везти черепаху в нашу холодную питерскую погоду не очень удобно».

      Спустя 30 дней карантина Эльза узнает, что такое любить по-русски. Заморской хищнице прочат место в главном аквариуме, где ее ждут подводные апартаменты в 100 раз просторнее мальдивских, а также компания из представителей 50 видов: от акул-нянек до скатов.

      Олег Рябчук, директор Санкт-Петербургского океанариума: «Нет, это не коммуналка. Она будет в сообществе, ей будет интересно и нескучно».

      Рыба, осьминог, креветки и кальмар — вот привычный дневной рацион мальдивской мигрантки. Но последние четыре дня черепаха голодает. Перед и во время путешествия принимать пищу категорически запрещено. Разгрузочные дни закончатся только в воскресенье утром. Так что, держись, Эльза!

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