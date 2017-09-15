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  • 15.09, 17:52

    Рисковавший жизнью дочери экстремал услышал приговор

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    Рисковавший жизнью дочери экстремал услышал приговор

    Рисковавший жизнью дочери экстремал услышал приговор

    Рисковавший жизнью дочери экстремал услышал приговор

    В Красноярске вынесли приговор Роману Афанасьеву, который рисковал жизнью маленькой дочери ради эффектных кадров.

    Речь идет о вызвавшем широкий резонанс видео, на котором водитель разгоняет автомобиль, свесив ребенка из окна машины. На первом допросе Афанасьев утверждал, что на видео — не ребенок, а кукла. Однако впоследствии сознался, что действительно рисковал жизнью собственного ребенка ради лайков в соцсетях.

    смотретьЖена красноярского экстремала поддержала рискованные эксперименты над дочерью
    Жена красноярского экстремала поддержала рискованные эксперименты над дочерью
    Когда разразился скандал, на его странице в соцсети нашли еще несколько фотографий подобного рода. Наряду со спортивными тренировками можно увидеть и катание на капоте машины, и съемки на балконном ограждении. К экстремальным трюкам Афанасьев не раз привлекал своих дочерей, а мать девочек, как выяснилось, не возражала.

    За неисполнение родительских обязанностей мужчина получил 300 часов обязательных работ.

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