Очевидцы сняли приключения одинокого лося на юго-востоке Москвы

В Москве у станции метро «Выхино» был замечен лось.
Животное, гулявшее на проезжей части в людном месте, сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как полицейские пытаются поймать лося.
Сначала сообщалось, что стражам порядка не без труда удалось связать парнокопытного, однако позже выяснилось, что лось сбежал.
Животное добралось до пруда в Косино-Ухтомском лесопарке. Сообщалось, что лось тонул. Согласно последним данным, несчастное животное вытащили из воды на берег, передает РИА Новости.
Каким образом лось оказался в городе, не сообщается.
Сначала сообщалось, что стражам порядка не без труда удалось связать парнокопытного, однако позже выяснилось, что лось сбежал.
Животное добралось до пруда в Косино-Ухтомском лесопарке. Сообщалось, что лось тонул. Согласно последним данным, несчастное животное вытащили из воды на берег, передает РИА Новости.
Каким образом лось оказался в городе, не сообщается.
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