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  • 15.09, 16:22
    Очевидцы сняли приключения одинокого лося на юго-востоке Москвы. Москва, животные, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сняли приключения одинокого лося на юго-востоке Москвы

    Очевидцы сняли приключения одинокого лося на юго-востоке Москвы

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    • Фото: @kulik.zhanna / instagram.com
    Очевидцы сняли приключения одинокого лося на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

    Очевидцы сняли приключения одинокого лося на юго-востоке Москвы

    Очевидцы сняли приключения одинокого лося на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы
    • Фото: @kulik.zhanna / instagram.com

      • В Москве у станции метро «Выхино» был замечен лось.

      Животное, гулявшее на проезжей части в людном месте, сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как полицейские пытаются поймать лося.

      Сначала сообщалось, что стражам порядка не без труда удалось связать парнокопытного, однако позже выяснилось, что лось сбежал.

      Животное добралось до пруда в Косино-Ухтомском лесопарке. Сообщалось, что лось тонул. Согласно последним данным, несчастное животное вытащили из воды на берег, передает РИА Новости.

      Каким образом лось оказался в городе, не сообщается.

      Очевидцы сняли приключения одинокого лося на юго-востоке Москвы. Москва, животные, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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