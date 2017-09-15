Настоятель храма в Сирии передал России икону святой Фёклы в знак благодарности

В Сирии готовят к открытию древний храмовый комплекс в Маалюле. Почти все христианские святыни там были уничтожены. Город освободили еще в 2014-м , но так как после себя боевики оставили только руины, местные жители не спешили туда возвращаться. После того как в Сирии создали зоны деэскалации, работы удалось ускорить.

Молитву «Отче наш» на почти исчезнувшем древнем языке — арамейском — можно услышать лишь в нескольких монастырях Сирии. Например, в высокогорном городке Маалюля. Именно на арамейском говорил Иисус Христос. Теперь в некогда очень красивом храме святого Илии ее в одиночестве читает настоятель — отец Ильяс.



Даже спустя полтора года после освобождения храма от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), всюду видны следы глумления над святыней. Внутри прежде находились фрески, они были полностью уничтожены. Алтарная часть сгорела, а иконы были украдены и проданы за рубеж.



Боевики «Джебхат ан-Нусры» спустились в Маалюлю с гор. Убивали местных жителей, большинство из которых христиане. Потом отправились к комплексу храмов. Когда мощные ворота, ведущие в храм, были подорваны, террористы взяли монахинь в заложницы. Дальше боевики начали заниматься мародерством — искать все, что могло бы быть продано.



В храме не осталось ни одной иконы. Наиболее ценные украли, часть сожгли, а на других были уничтожены лики святых. Затем боевики прошлись по всей территории монастыря, расстреливая мозаичные изображения святых, сбивая скульптуры архангелов с фасадов храма.



Отец Ильяс: «Они крушили все, что могли, с особым остервенением выкалывали глаза христианским святым. Те иконы, которые они посчитали, что смогут продать за рубеж, тайно вывезти в Ливан, граница с которым находится всего в нескольких километрах от Маалюли».



Скульптуру Иисуса Христа, установленную на скале и встречавшую христианских паломников до войны еще на подъезде к Маалюле, опрокинули наземь. Поднявшись к келье, где когда-то проживала святая Фёкла, боевики продолжили бесчинства.



По словам отца Ильяса, после освобождения храма от боевиков все стены пещеры, где когда-то жила святая Фёкла, были черными от копоти. Но самая главная святыня — мощи святой Фёклы — к счастью, осквернена не была. Эту святую, которая предпочла стать невестой Христовой и которая была спрятана от гонителей в разверзнувшейся горе, почитают христиане во всем мире. Потому за судьбой святынь в Маалюле следили миллионы людей во всем мире, надеясь, что рано или поздно смогут вновь приехать сюда.



По словам отца Ильяса, вновь произошло чудо. Скалы скрыли от боевиков мощи святой Фёклы. Уже через две недели храм святого Ильи будет освящен и откроет свои двери для прихожан. А отец Ильяс в знак признательности России за помощь, оказанную сирийскому народу, передал в дар Аносинскому женскому монастырю в Московской области икону с изображением святой Фёклы.