Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5%

Сегодня Центробанк проводит заседание по ключевой ставке. Аналитики почти единогласны в том, что ее понизят c 9% до 8,5%.

Снижению ключевой ставки способствует серьезное замедление инфляции: в августе в годовом выражении она составила 3,3% — это исторический рекорд.



Более того, глядя на сегодняшнюю динамику цен, ряд экспертов прогнозирует, что в конце года ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.



Решение по ключевой ставке регулятор объявит в 13:30 по московскому времени.