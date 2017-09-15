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  • 15.09, 11:49
    Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ на 0, 5%. Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5%

    Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5%

    3 комментария

    Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5%

    Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5%

      Сегодня Центробанк проводит заседание по ключевой ставке. Аналитики почти единогласны в том, что ее понизят c 9% до 8,5%.

      Снижению ключевой ставки способствует серьезное замедление инфляции: в августе в годовом выражении она составила 3,3% — это исторический рекорд.

      Более того, глядя на сегодняшнюю динамику цен, ряд экспертов прогнозирует, что в конце года ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

      Решение по ключевой ставке регулятор объявит в 13:30 по московскому времени.

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