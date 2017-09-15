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  • 15.09, 10:19

    Вооруженный ножом мужчина напал на военного в метро Парижа

    1 комментарий

    Вооруженный ножом мужчина напал на военного в метро Парижа

    Вооруженный ножом мужчина напал на военного в метро Парижа

    В Париже выясняют обстоятельства нападения на военного.

    Инцидент произошел в пятницу утром на территории станции метро «Шатле», одного из крупнейших подземных пересадочных узлов столицы. Неизвестный с ножом атаковал военного, который участвовал в патрульной операции Sentinelle. Мужчина во время нападения несколько раз упоминал террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ).

    Согласно предварительным данным, в результате ЧП травмы никто не получил. Налетчика обезвредили и арестовали, сообщает ТАСС.

    В августе в пригороде Парижа Леваллуа-Перре водитель BMW протаранил группу военных, осуществляющих патрулирование в рамках Sentinelle, и скрылся. Тогда пострадали шесть человек.

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