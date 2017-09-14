Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 23:41

    Ветер сорвал крыши домов в трех районах Саратовской области

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    Ветер сорвал крыши домов в трех районах Саратовской области

    Ветер сорвал крыши домов в трех районах Саратовской области

    В Саратовской области несколько населенных пунктов пострадали из-за буйства стихии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

    По информации пресс-службы, ветер повредил крыши в Ершовском, Фёдоровском и Краснокутском районах. Информации о пострадавших не поступало.

    Отмечается, что исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Александру Буренину принять меры по ликвидации последствий разгула стихии.

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