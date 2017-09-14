Ветер сорвал крыши домов в трех районах Саратовской области

В Саратовской области несколько населенных пунктов пострадали
из-за буйства стихии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
По информации пресс-службы, ветер повредил крыши в Ершовском, Фёдоровском и Краснокутском районах. Информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Александру Буренину принять меры по ликвидации последствий разгула стихии.
Отмечается, что исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Александру Буренину принять меры по ликвидации последствий разгула стихии.
Комментарии