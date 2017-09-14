Ветер сорвал крыши домов в трех районах Саратовской области

В Саратовской области несколько населенных пунктов пострадали из-за буйства стихии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

По информации пресс-службы, ветер повредил крыши в Ершовском, Фёдоровском и Краснокутском районах. Информации о пострадавших не поступало.



Отмечается, что исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Александру Буренину принять меры по ликвидации последствий разгула стихии.