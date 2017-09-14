Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 14.09, 22:10

    В Ярославской области мать заморила голодом младенца в запертом доме

    2 комментария

    В Ярославской области мать заморила голодом младенца в запертом доме

    В Ярославской области мать заморила голодом младенца в запертом доме

    Маленького ребенка обнаружили мертвым в частном доме с признаками истощения в городе Ростов Ярославской области.

    В Ярославской области задержали 17-летнюю мать умершего от голода младенца. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Ранее подозреваемая не была судима.

    По данным следствия, она решила избавиться от сына весьма жестоким образом. 5 сентября ростовчанка ушла из дома, где жила вместе с сыном, заперев входную дверь на замок. Она не собиралась возвращаться длительное время, рассчитывая, что мальчик умрет от голода.

    Тревогу забили ее соседи, которые долгое время не видели матери с ребенком. Обеспокоенные их судьбой, соседи обратились в полицию 13 сентября. Но когда стражи порядка прибыли на место, мальчик уже был мертв. У него обнаружили признаки истощения.

    Его мать заявила, что ребенок был для нее нежеланным и она тяготилась его воспитанием. Спустя месяц после рождения она отдала его в детский дом, но через полгода ей вернули сына.

    СУ СК по Ярославской области: «В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Для расследования уголовного дела создана следственная группа».

    По делу об убийстве ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская, генетическая, психиатрическая и трасологическая. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении подозреваемой под стражу.

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