В Ярославской области мать заморила голодом младенца в запертом доме

В Ярославской области задержали 17-летнюю мать умершего от голода младенца. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Ранее подозреваемая не была судима.По данным следствия, она решила избавиться от сына весьма жестоким образом. 5 сентября ростовчанка ушла из дома, где жила вместе с сыном, заперев входную дверь на замок. Она не собиралась возвращаться длительное время, рассчитывая, что мальчик умрет от голода.Тревогу забили ее соседи, которые долгое время не видели матери с ребенком. Обеспокоенные их судьбой, соседи обратились в полицию 13 сентября. Но когда стражи порядка прибыли на место, мальчик уже был мертв. У него обнаружили признаки истощения.Его мать заявила, что ребенок был для нее нежеланным и она тяготилась его воспитанием. Спустя месяц после рождения она отдала его в детский дом, но через полгода ей вернули сына.: «В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Для расследования уголовного дела создана следственная группа».По делу об убийстве ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская, генетическая, психиатрическая и трасологическая. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении подозреваемой под стражу.