смотреть Чемпионка России по шашкам сыграла с пациентами детского хосписа

Многократная чемпионка мира и действующий чемпион России по русским шашкам Ника Леопольдова сегодня дала урок благородства и добра. Она нашла в своем плотном графике свободное время и сыграла на десяти досках с пациентами детского хосписа.Организатор этого блицтурнира фонд «Русские шашки» считает, что эта древнейшая игра помогает детям развивать свой интеллектуальный потенциал. По словам гроссмейстера Ники Леопольдовой, сегодня она выключила у себя функцию профессионала и играла с ребятами, практически на равных.Из десяти партий, сыгранных сегодня вечером, воспитанники хосписа показали приличный результат. Две партии свели вничью, еще в двух была серьезная борьба.