Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 22:10

    Чемпионка России по шашкам сыграла с пациентами детского хосписа

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    Чемпионка России по шашкам сыграла с пациентами детского хосписа

    Чемпионка России по шашкам сыграла с пациентами детского хосписа

    В Петербурге прошел шашечный блицтурнир Ники Леопольдовой.

    смотретьЧемпионка России по шашкам сыграла с пациентами детского хосписа
    Чемпионка России по шашкам сыграла с пациентами детского хосписа
    Многократная чемпионка мира и действующий чемпион России по русским шашкам Ника Леопольдова сегодня дала урок благородства и добра. Она нашла в своем плотном графике свободное время и сыграла на десяти досках с пациентами детского хосписа.

    Организатор этого блицтурнира фонд «Русские шашки» считает, что эта древнейшая игра помогает детям развивать свой интеллектуальный потенциал. По словам гроссмейстера Ники Леопольдовой, сегодня она выключила у себя функцию профессионала и играла с ребятами, практически на равных.

    Из десяти партий, сыгранных сегодня вечером, воспитанники хосписа показали приличный результат. Две партии свели вничью, еще в двух была серьезная борьба.

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