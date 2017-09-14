В Петербурге собрали высокое искусство из LEGO

В город на Неве приехала выставка современного искусства, широко известная уже во всем мире.

Любимые картины, классика культурного наследия планеты и уникальные авторские работы собраны из деталей самого популярного в мире детского конструктора LEGO. Из десятков тысяч цветных кубиков выполнены Мона Лиза, Венера Милосская, египетский сфинкс и даже тираннозавр Рекс. Территория LEGO-выставки разделена на несколько тематических залов. Всего в экспозиции более 80 работ.



Свои произведения угловатого искусства американский художник Натан Савайя собирал буквально по кирпичикам на протяжении нескольких лет и произвел настоящий фурор со своей выставкой в Нью-Йорке, Голливуде, Париже и Москве. Теперь автор добрался и до Северной столицы.



Натан Савайя, художник (США): «Это искусство LEGO. Несколько лет назад, когда я после рабочего дня в юридическом офисе собирал фигурки у себя дома в Нью-Йорке, мне и в голову не могло прийти, что однажды они перенесут меня через океан. Но я всегда хотел сделать искусство доступным — одновременно для детей и взрослых. По сути, из кубиков LEGO можно собрать практически всё что угодно. И я стараюсь это доказать каждой новой работой. Последнее время, например, увлекся авангардом».



Прогулявшись по залам экспозиции, родителям нужно обязательно заглянуть вместе с детьми и в интерактивную зону. Младшее поколение здесь с игрушками точно не соскучится, а вот у тех, кто постарше, может не на шутку разыграться воображение.



Вдохновившись экспонатами, тут уже на практике каждый может попробовать себя в роли современного скульптора. Кстати, самые интересные работы обещают собрать даже в отдельной галерее. Главное, напоминают организаторы, не забывать, что LEGO-искусство — это, действительно, просто. Нужно просто добавить немного фантазии, отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.