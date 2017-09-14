Барбершоп на колесах добрался до питерских бородачей

В Петербург приехала цирюльня, главными клиентами которой являются мужчины с растительностью на лице.

Единственный в России барбершоп на колесах добрался до Петербурга. Сегодня мастера готовы стричь, брить и приводить в порядок бороды мужчин совершенно бесплатно.



Уже с утра к ним выстроилась очередь. И тут дело не только в том, что не надо платить деньги. Сам процесс весьма комфортен. Несмотря на мобильность, фургон оборудован как настоящая парикмахерская. В нем светло, есть розетки и даже мойка с горячей водой.



По словам владельцев необычного барбершопа, таким способом они пытаются популяризировать среди сильного пола искусство выглядеть на все 100. Сервис для бородачей, как его называют сами организаторы, уже объездил полстраны, побывав в Екатеринбурге, Тюмени, Краснодаре и Воронеже.



Отметим, что мужские парикмахерские появились в Америке и Европе еще в XVIII веке. Правда, с массовым появлением безопасных бритв их популярность сошла на нет. Сегодня барбершопы вновь появились во всех крупных городах.