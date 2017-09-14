В соцсетях высмеяли решение Киева углубить Азовское море

В соцсетях бурно отреагировали на решение украинских властей углубить Азовское море.
Министерство инфраструктуры сообщило, что для углубления Азовского моря из акватории Чёрного направятся земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». Работы, по словам заместителя министра Юрия Лавренюка, необходимо провести в срочном порядке.
Пользователям это заявление напомнило о других масштабных проектах украинских властей, которые так и остались нереализованными. В их числе — строительство стены на границе с Россией.
Некоторые посоветовали киевским властям озаботиться проблемами Днепра вместо углубления Азовского моря.
Также блогеры обратили внимание на последствия, которые могут быть в случае реализации этих планов.
DC DIESEL, пользователь НТВ.Ru: «Они хоть в курсе, что это может привести к экологической катастрофе?»
Пользователям это заявление напомнило о других масштабных проектах украинских властей, которые так и остались нереализованными. В их числе — строительство стены на границе с Россией.
Стену на границе уже построили— Роза Кофф (@g151169) 14 сентября 2017 г.
Украина собирается углубить дно Азовского моря#украина #крым #крыммост #азовскоеморе #цирк pic.twitter.com/sdaKych6rD— Около_политики (@OkoLo_politik1) 14 сентября 2017 г.
Черное море они уже выкопали.— Александр (@belovalex719) 14 сентября 2017 г.
Азовское углубить,как два пальца об асфальт.
Украина собралась ледоколом копать Азовское море (ФОТО)— Русская Весна (@Rusvesna1) 14 сентября 2017 г.
Киев анонсировал срочные дноуглубительные работы в аквато https://t.co/SY7JnrJpn9 pic.twitter.com/TClkaxl8eD
Некоторые посоветовали киевским властям озаботиться проблемами Днепра вместо углубления Азовского моря.
https://t.co/KSKIfSSuyh Придурки, лучше бы Днепр очистили, а то через несколько лет его можно будет вброд переходить.— Пэдро Бандерлогов (@P_Banderlogov) 14 сентября 2017 г.
Также блогеры обратили внимание на последствия, которые могут быть в случае реализации этих планов.
DC DIESEL, пользователь НТВ.Ru: «Они хоть в курсе, что это может привести к экологической катастрофе?»
Комментарии