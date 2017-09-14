Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 20:39

    В соцсетях высмеяли решение Киева углубить Азовское море

    1 комментарий
    • Фото: portostroy.ru
    В соцсетях высмеяли решение Киева углубить Азовское море

    В соцсетях высмеяли решение Киева углубить Азовское море

    В соцсетях высмеяли решение Киева углубить Азовское море
  • Фото: portostroy.ru

    • В соцсетях бурно отреагировали на решение украинских властей углубить Азовское море.

    Министерство инфраструктуры сообщило, что для углубления Азовского моря из акватории Чёрного направятся земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». Работы, по словам заместителя министра Юрия Лавренюка, необходимо провести в срочном порядке.

    Пользователям это заявление напомнило о других масштабных проектах украинских властей, которые так и остались нереализованными. В их числе — строительство стены на границе с Россией.















    Некоторые посоветовали киевским властям озаботиться проблемами Днепра вместо углубления Азовского моря.




    Также блогеры обратили внимание на последствия, которые могут быть в случае реализации этих планов.

    DC DIESEL, пользователь НТВ.Ru: «Они хоть в курсе, что это может привести к экологической катастрофе?»

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