Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 20:39
    В Самаре анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом. аресты, врачи, изнасилования, Самара. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Самаре анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом

    В Самаре анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом

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    В Самаре анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом

    В Самаре анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом

      В Самаре врача задержали по обвинению в изнасиловании пациентки. Сегодня суд избрал задержанному меру пресечения.

      Анестезиолог Юрий Черников, как установили следователи, воспользовался тем, что женщина еще не отошла от общего наркоза после операции. Оказалось, она уже понимала, что происходит, но была еще не в состоянии дать отпор. Когда пришла в себя и сообщила о надругательстве в полицию, медик признал факт интимной близости. Но при этом заявил, что не считает этот случай изнасилованием. Так как раньше они были любовниками.

      Вадим Сафронов, адвокат Черникова: «Как он мне объясняет, он посчитал, что она не против этих действий, не оказывала сопротивления, наоборот, у нее была ответная реакция на его действия».

      Следователи отмечают, что Юрий Черников добровольно явился на допрос. В суде учли это обстоятельство и поместили анестезиолога под домашний арест.

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