В Самаре анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом

В Самаре врача задержали по обвинению в изнасиловании пациентки. Сегодня суд избрал задержанному меру пресечения.

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Самара

Анестезиолог Юрий Черников, как установили следователи, воспользовался тем, что женщина еще не отошла от общего наркоза после операции. Оказалось, она уже понимала, что происходит, но была еще не в состоянии дать отпор. Когда пришла в себя и сообщила о надругательстве в полицию, медик признал факт интимной близости. Но при этом заявил, что не считает этот случай изнасилованием. Так как раньше они были любовниками.



Вадим Сафронов, адвокат Черникова: «Как он мне объясняет, он посчитал, что она не против этих действий, не оказывала сопротивления, наоборот, у нее была ответная реакция на его действия».



Следователи отмечают, что Юрий Черников добровольно явился на допрос. В суде учли это обстоятельство и поместили анестезиолога под домашний арест.