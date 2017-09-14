СМИ: в США умерла экс-солистка группы «Банд’Эрос»

Блондинка из группы «Банд’Эрос» Рада Змихновская умерла в США, пишут СМИ.
Несколько дней назад Рада Змихновская впала в кому. Смерть артистки наступила в результате кровоизлияния в мозг.
Представители группы «Банд’Эрос» рассказали изданию Super, что врачи боролись за жизнь Змихновской, однако спасти ее им не удалось. Певица скончалась сегодня утром.
Рада Змихновская была основательницей группы «Банд’Эрос». Она ушла из группы в 2007 году. Причиной ее ухода из коллектива, предположительно, стала беременность.
Представители группы «Банд’Эрос» рассказали изданию Super, что врачи боролись за жизнь Змихновской, однако спасти ее им не удалось. Певица скончалась сегодня утром.
Рада Змихновская была основательницей группы «Банд’Эрос». Она ушла из группы в 2007 году. Причиной ее ухода из коллектива, предположительно, стала беременность.
⚡СРОЧНО Экс-солистка группы «Банд’Эрос» скончалась от кровоизлияния в мозг Рада Змихновская скончалась сегодня утром в США. По словам представителя группы, девушка несколько дней находилась в коме после кровоизлияния в мозг: — Рада улетела к подруге в Калифорнию. В Америке у нее случилось кровоизлияние в мозг. Раду пытались откачать, но ничего не помогло. Сегодня утром она умерла. Рада была основательницей группы, под нее и Наташу создавался проект, — рассказали SUPER представители группы. Змихновская покинула проект «Банд’Эрос» в 2007. Последние годы девушка работала кинопродюсером.
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