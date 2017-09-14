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  • 14.09, 16:06

    Обвал на нефтешахте в Коми: под землей — более 100 человек

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    • Фото: РИА Новости
    Обвал на нефтешахте в Коми: под землей — более 100 человек

    Обвал на нефтешахте в Коми: под землей — более 100 человек

    Обвал на нефтешахте в Коми: под землей — более 100 человек
  • Фото: РИА Новости

    • ЧП случилось на шахте структуры ЛУКОЙЛа в Коми. По предварительным данным, один человек попал под завал.

    Обвал породы произошел на шахте в Коми. Предположительно, под землей остаются около сотни горняков, один человек попал под завал. По предварительным данным, он погиб. Как сообщил источник «Интерфакс», его тело уже подняли на повернхость.

    Источник: «На нефтешахте произошел обвал породы, завалило одного шахтера, он поднят на поверхность без признаков жизни».

    По его словам, несмотря на ЧП, работал на шахте не останавливалась. Остальные горняки заблокированы не были.

    Источник: «Никто из остальных шахтеров не заблокирован, все продолжают работу».

    Нефтешахта «Яреганефть», где случилось ЧП, входит в структуры ЛУКОЙЛа. По данным спасателей, обрушение случилось во время проведения проходческих работ. Сотрудники МЧС уже прибыли к шахте — на месте работают 13 человек и три единицы техники.

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