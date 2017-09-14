Европарламент признал факт дискриминации русскоговорящих в Эстонии

Дискриминация русскоязычного населения Эстонии обеспокоила Европарламент. Проблему начали обсуждать после доклада о положении нацменьшинств в Европе. Авторы документа считают, что ситуация политизирована. Русскоговорящим жителям прибалтийской страны труднее устроиться на работу и поступить в школу или вуз. При этом, по данным экспертов, русский считают родным почти 30% населения Эстонии.

В докладе, посвященном проблемам нацменьшинств в Европе, почти 200 страниц аналитики, таблиц и цифр. Ситуация с русским языком в Эстонии не была целью исследования, ее коснулись мимоходом. Без конкретных примеров Европарламент констатирует, что при приеме на работу требования к владению эстонским дискриминируют русскоговорящих. Но и даже эти строки эстонские правозащитники уже называют победой.



Дмитрий Сухорослов, член правления «Объединенной левой партии Эстонии»: «Долгие годы эстонским политикам удается водить за нос Европейский союз и создавать иллюзию благополучия, соблюдения прав и так далее, что не соответствует действительности».



Вячеслав Чайка преподает в гимназии, которую считают русскоязычной. На практике же закон требует не меньше 60% предметов даже здесь объяснять на эстонском. Чайка при этом сокрушается: не важно, какой ты учитель, важно, на каком языке разговариваешь.



Вячеслав Чайка, школьный учитель: «Эту формулу надо менять, в гимназии должно быть полноценное образование на русском языке. Эстонский язык тоже должен быть, но он должен заниматься своим делом. Мы живем в эстонском обществе, без него не обойтись. Все наши выпускники по окончании школы прекрасно говорят на эстонском языке, они понимают эстонский язык».



По данным последней переписи, русских в Эстонии — не меньше четверти от всего населения, но при трудоустройстве на резюме, написанное на русском, ответят с куда меньшей охотой, чем на то, что составлено на государственном языке.



Алиса Блинцова, лидер организации «Русская школа Эстонии»: «Государство упорно делает вид, что русских в Эстонии нет. Есть даже такой закон, который ограничивает использование русского языка вплоть до штрафов, преследований и прочих других неприятностей».



Предыдущий глава Эстонии Томас Хендрик Ильвес именовал русский «языком оккупационной власти», а вопрос о признании его официальным и вовсе называл «смешным». Нынешний президент — Керсти Кальюлайд — вроде бы готова разговаривать с избирателями на русском, но причин делать его государственным, как и предшественник, не видит.



Сегодня в Страсбурге вновь обсуждают положение с языками нацменьшинств в Евросоюзе. Предполагается, что значительная часть слушаний будет посвящена полутора миллионам русскоговорящих в Эстонии и Латвии.