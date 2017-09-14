MBAND приехали поддержать балерин из проекта «Ты супер! Танцы»

В субботу, 16 сентября, зрители НТВ увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания — ответственный и сложный момент для юных танцоров. Справиться с волнением конкурсантам помогают известные артисты, танцоры, певцы. Так, поддержать сестер Маргариту и Ксению Сушко приехали ребята из группы MBAND.
Маргарита и Ксения Сушко — сестры-близнецы. Девочки занимаются балетом уже 10 лет. За это время они успели принять участие во многих конкурсах и фестивалях, в том числе и международных.
На первом этапе отборочных испытаний девочки выступили в «родном» стиле, показав членам жюри и миллионам зрителей настоящий профессионализм, что особенно тронуло Кристину Кретову, ведущую солистку Большого театра. Она сделала юным балеринам нужный подарок — именные пуанты. После этого, как отметил ведущий проекта Александр Олешко, сцена «Ты супер! Танцы» превратилась «в филиал Большого театра» — Кристина Кретова выступила вместе с Ритой и Ксюшей.
На этом приятные сюрпризы не закончились: поддержать девочек пришли участники группы MBAND. Парни не понаслышке знают о том, как участникам конкурсов важна поддержка, ведь осенью 2014 года никому не известные, но амбициозные Толя, Никита и Артём точно так же пробовали свои силы в телешоу под названием «Хочу к Меладзе» на телеканале НТВ.
Группа MBAND: «Спасибо прекрасным девушкам за этот невероятный номер. Это было настолько утонченно и изящно! Продемонстрировать свой талант, когда на тебя устремлены миллионы глаз, когда ты в самом начале творческого пути, — очень непросто, и мы прекрасно понимаем это. Главное — верьте в свою мечту, не отступайте несмотря ни на что. Будем болеть за девочек, они невероятно искренние и излучают свет!»
Увидеть выступление Маргариты и Ксении Сушко и их встречу с группой MBAND зрители смогут уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
На первом этапе отборочных испытаний девочки выступили в «родном» стиле, показав членам жюри и миллионам зрителей настоящий профессионализм, что особенно тронуло Кристину Кретову, ведущую солистку Большого театра. Она сделала юным балеринам нужный подарок — именные пуанты. После этого, как отметил ведущий проекта Александр Олешко, сцена «Ты супер! Танцы» превратилась «в филиал Большого театра» — Кристина Кретова выступила вместе с Ритой и Ксюшей.
На этом приятные сюрпризы не закончились: поддержать девочек пришли участники группы MBAND. Парни не понаслышке знают о том, как участникам конкурсов важна поддержка, ведь осенью 2014 года никому не известные, но амбициозные Толя, Никита и Артём точно так же пробовали свои силы в телешоу под названием «Хочу к Меладзе» на телеканале НТВ.
Группа MBAND: «Спасибо прекрасным девушкам за этот невероятный номер. Это было настолько утонченно и изящно! Продемонстрировать свой талант, когда на тебя устремлены миллионы глаз, когда ты в самом начале творческого пути, — очень непросто, и мы прекрасно понимаем это. Главное — верьте в свою мечту, не отступайте несмотря ни на что. Будем болеть за девочек, они невероятно искренние и излучают свет!»
Увидеть выступление Маргариты и Ксении Сушко и их встречу с группой MBAND зрители смогут уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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