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  • 14.09, 11:34
    Условия подготовки спортсменов в «Сириусе» впечатлили легенд советского и канадского хоккея. дети и подростки, история, Путин, Сочи, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУсловия подготовки спортсменов в «Сириусе» впечатлили легенд советского и канадского хоккея

    Условия подготовки спортсменов в «Сириусе» впечатлили легенд советского и канадского хоккея

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    Условия подготовки спортсменов в «Сириусе» впечатлили легенд советского и канадского хоккея

    Условия подготовки спортсменов в «Сириусе» впечатлили легенд советского и канадского хоккея

    Условия подготовки спортсменов в «Сириусе» впечатлили легенд советского и канадского хоккея

      Участники легендарной хоккейной суперсерии СССР — Канада снова встретились на одной ледовой арене, но теперь как зрители и почетные гости детского центра «Сириус» и Владимира Путина.

      В честь 45-й годовщины суперсерии между канадцами и советской сборной на лед в Сочи вышли юношеские команды. Команда «Виктория» из Новомосковска соперникам не оставила никаких шансов: 9:0.

      Владимир Путин не скрывал: матч на него произвел впечатление. Но при этом выразил надежду, что лучшие игры у молодых спортсменов еще впереди.

      Талантливые хоккеисты со всей страны круглый год занимаются в образовательном центре «Сириус». Звездные гости, прогулявшись по тренировочному комплексу в Олимпийском парке Сочи, отметили, что в таких идеальных условиях только чемпионов и растить.

      Александр Якушев, игрок сборной команды СССР в суперсерии 1972 года: «У нас часто бывает, что показывают яркую игру в молодежных, в юношеских сборных, а потом пропадают. Потому к ним надо относиться внимательно. Это штучный товар».

      «У них большое будущее», — после игры в Сочи эта фраза не раз прозвучала и на русском, и на английском.

      Это сейчас отечественные легенды и канадские звезды встречаются как добрые друзья. В 1972 году на льду была настоящая война. В успех советских спортсменов, правда, даже дома мало кто верил. Канадцы не сомневались: советских хоккеистов разгромят легко. Были и насмешки, и снисходительные советы, как нужно играть. Но после первого же матча серии стало понятно: соперники ничуть не уступают в классе и победу просто так не отдадут.

      Пэт Стэплтон, игрок сборной команды Канады в суперсерии 1972 года: «Ваша команда играла так хорошо, что заслужила всеобщее уважение и в Канаде, и во всем мире. Они открыли новые двери для приходящих в хоккей, которые до 72-го были закрыты. Сейчас у каждого независимо от страны есть возможность просто идти и играть. И все это началось именно тогда. Стало намного больше хорошего хоккея — в масштабах не одного континента, а всего мира. Это была прекрасная серия игр».

      Победитель серии определился только в последнем матче, за 34 секунды до финального свистка. Канадцы выиграли, но по количеству заброшенных за восемь встреч шайб советские хоккеисты были впереди — 32:31.

      Борис Михайлов, член сборной команды СССР в суперсерии 1972 года: «В 1972-м мы открыли дверь в закрытую организацию НХЛ. Они осознали, что не только в Америке и Канаде играют в хоккей, но и в Европе. И хорошо».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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