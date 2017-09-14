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  • 14.09, 11:33

    В Омске дорожную яму заделали картошкой

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    В Омске дорожную яму заделали картошкой

    В Омске дорожную яму заделали картошкой

    Жители города Омска активно обсуждают фотографию, которая появилась в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

    Снимок, который вызвал горячие споры и шквал комментариев, был опубликован 13 сентября. На фото видна яма на асфальтовом покрытии, которая была старательно заделана. Омичи в комментариях отмечают, что разное видели на дорогах, но подобного еще не было: яму заделали мелкой картошкой. Неизвестный плотно утрамбовал ее в выбоине.

    Необычно заделанная яма находится на улице 50 лет Октября неподалеку от дома №118, пишет газета «Известия». Горожане обрушились с критикой на дорожников за это «креативное» решение. Но те открещиваются от такого «ремонта». По-видимому, закрыть яму таким образом решил один из местных жителей.

    В комментариях среди шквала возмущенных заявлений и одобрительных сообщений стали появляться и шутки. Один из омичей высказал мнение, что этот метод заделывания ям — показатель развития биотехнологий. Некоторые поддержали его, сочтя, что этот способ борьбы с выбоинами может быть эффективнее, чем укладка асфальта в дождь.

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