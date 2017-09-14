Конная бригада минометчиков уничтожила условного противника с высот Кавказского хребта

В Карачаево-Черкесии минометчики горной бригады нанесли удар по условному противнику буквально из облаков, и помогли им в этом лошади.

Вьючно-транспортный взвод доставил вооружение и боеприпасы в горные районы Кавказского хребта на высоту более четырех тысяч метров. Минометные расчеты выполнили стрельбу с закрытых позиций по целям, расположенным ниже облаков.



В этом единственном в России конном подразделении — около 80 лошадей карачаевской и монгольской пород. Во время маневров их разделили на группы, каждая из которых доставила по 250 килограммов груза. За сутки вьючный отряд способен пройти около 30 километров.