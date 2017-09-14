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  • 14.09, 10:03
    Конная бригада минометчиков уничтожила условного противника с высот Кавказского хребта. Карачаево-Черкесия, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКонная бригада минометчиков уничтожила условного противника с высот Кавказского хребта

    Конная бригада минометчиков уничтожила условного противника с высот Кавказского хребта

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    Конная бригада минометчиков уничтожила условного противника с высот Кавказского хребта

    Конная бригада минометчиков уничтожила условного противника с высот Кавказского хребта

    Конная бригада минометчиков уничтожила условного противника с высот Кавказского хребта

      В Карачаево-Черкесии минометчики горной бригады нанесли удар по условному противнику буквально из облаков, и помогли им в этом лошади.

      Вьючно-транспортный взвод доставил вооружение и боеприпасы в горные районы Кавказского хребта на высоту более четырех тысяч метров. Минометные расчеты выполнили стрельбу с закрытых позиций по целям, расположенным ниже облаков.

      В этом единственном в России конном подразделении — около 80 лошадей карачаевской и монгольской пород. Во время маневров их разделили на группы, каждая из которых доставила по 250 килограммов груза. За сутки вьючный отряд способен пройти около 30 километров.

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