Украина увеличит военный бюджет 2018 года почти на $1 млрд

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил увеличение военного бюджета на следующий год до 163,3 млрд гривен (около 6,3 млрд долларов). В 2017 году на военные расходы было выделено 138 млрд гривен (5,3 млрд долларов).
Александр Турчинов, секретарь СНБО: «Решением СНБО Украины объем финансирования бюджета на оборону и безопасность в следующем году будет 163 млрд 268 млн гривен, из них 156 млрд 893 млн гривен — из общего фонда, и 6 млрд 375 млн гривен — из специального».
Турчинов заявил, что приоритетным направлением бюджетного финансирования будет создание новых видов вооружения и военной техники, включая производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и боеприпасов.
Также на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были приняты «Концепция обеспечения контрразведывательного режима на Украине» и «Концепция реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период», сообщает пресс-служба СНБО.
Сначала военный бюджет Украины на 2017 год предусматривал 129 млрд гривен. В июле в него внесли изменения и выделили дополнительно 9 млрд гривен на военные расходы, напоминает ТАСС.
Турчинов заявил, что приоритетным направлением бюджетного финансирования будет создание новых видов вооружения и военной техники, включая производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и боеприпасов.
Также на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были приняты «Концепция обеспечения контрразведывательного режима на Украине» и «Концепция реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период», сообщает пресс-служба СНБО.
Сначала военный бюджет Украины на 2017 год предусматривал 129 млрд гривен. В июле в него внесли изменения и выделили дополнительно 9 млрд гривен на военные расходы, напоминает ТАСС.
Комментарии