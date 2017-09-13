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  • 13.09, 23:26

    Украина увеличит военный бюджет 2018 года почти на $1 млрд

    1 комментарий

    Украина увеличит военный бюджет 2018 года почти на $1 млрд

    Украина увеличит военный бюджет 2018 года почти на $1 млрд

    Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил увеличение военного бюджета на следующий год до 163,3 млрд гривен (около 6,3 млрд долларов). В 2017 году на военные расходы было выделено 138 млрд гривен (5,3 млрд долларов).

    Александр Турчинов, секретарь СНБО: «Решением СНБО Украины объем финансирования бюджета на оборону и безопасность в следующем году будет 163 млрд 268 млн гривен, из них 156 млрд 893 млн гривен — из общего фонда, и 6 млрд 375 млн гривен — из специального».

    Турчинов заявил, что приоритетным направлением бюджетного финансирования будет создание новых видов вооружения и военной техники, включая производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и боеприпасов.

    Также на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были приняты «Концепция обеспечения контрразведывательного режима на Украине» и «Концепция реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период», сообщает пресс-служба СНБО.

    Сначала военный бюджет Украины на 2017 год предусматривал 129 млрд гривен. В июле в него внесли изменения и выделили дополнительно 9 млрд гривен на военные расходы, напоминает ТАСС.

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