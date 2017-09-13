Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 21:56

    Российские баскетболисты пробились в полуфинал чемпионата Европы

    комментировать
    • Фото: Александров Михаил / ТАСС
    Российские баскетболисты пробились в полуфинал чемпионата Европы

    Российские баскетболисты пробились в полуфинал чемпионата Европы

    Российские баскетболисты пробились в полуфинал чемпионата Европы
  • Фото: Александров Михаил / ТАСС

    • Сборная России одержала победу над командой Греции в четвертьфинале Евробаскета.

    Встреча, которая проходила в Стамбуле, закончилась со счетом 74:69 (17:24, 14:13, 20:16, 23:16) в пользу российской команды.

    Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, который набрал 26 очков. У греков 25 очков в активе Ника Калатеса.

    В полуфинале, который пройдет 15 сентября, российской сборной предстоит играть с Сербией или Италией. Завершатся соревнования 17 сентября.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru