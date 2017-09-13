Российские баскетболисты пробились в полуфинал чемпионата Европы

Сборная России одержала победу над командой Греции в четвертьфинале Евробаскета.

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Встреча, которая проходила в Стамбуле, закончилась со счетом 74:69 (17:24, 14:13, 20:16, 23:16) в пользу российской команды.



Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, который набрал 26 очков. У греков 25 очков в активе Ника Калатеса.



В полуфинале, который пройдет 15 сентября, российской сборной предстоит играть с Сербией или Италией. Завершатся соревнования 17 сентября.



