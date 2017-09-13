Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:56

    Экс-чемпион мира по боксу затеял драку на улице Лас-Вегаса: видео

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    Экс-чемпион мира по боксу затеял драку на улице Лас-Вегаса: видео

    <nobr>Экс-чемпион</nobr> мира по боксу затеял драку на улице <nobr>Лас-Вегаса</nobr>: видео

    Бывший чемпион мира по боксу Эдриан Бронер отправил в нокаут прохожего прямо на улице Лас-Вегаса.

    Бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Эдриан Бронер устроил драку на улице в Лас-Вегасе.

    Все началось, когда спортсмен раздавал автографы возле одного из клубов, сообщает издание TMZ. Между Бродером и одной из его поклонниц завязался конфликт, и уже нетрезвый спортсмен толкнул ее. За женщину вступился прохожий, и боксер атаковал уже его, моментально отправив соперника в нокаут.

    Эдриан Бронер был чемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе. За свою профессиональную карьеру он провел 37 боев, в которых одержал 33 победы.

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