Экс-чемпион мира по боксу затеял драку на улице Лас-Вегаса: видео

Бывший чемпион мира по боксу Эдриан Бронер отправил в нокаут прохожего прямо на улице
Лас-Вегаса.
Бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Эдриан Бронер устроил драку на улице в Лас-Вегасе.
Все началось, когда спортсмен раздавал автографы возле одного из клубов, сообщает издание TMZ. Между Бродером и одной из его поклонниц завязался конфликт, и уже нетрезвый спортсмен толкнул ее. За женщину вступился прохожий, и боксер атаковал уже его, моментально отправив соперника в нокаут.
Эдриан Бронер был чемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе. За свою профессиональную карьеру он провел 37 боев, в которых одержал 33 победы.
Все началось, когда спортсмен раздавал автографы возле одного из клубов, сообщает издание TMZ. Между Бродером и одной из его поклонниц завязался конфликт, и уже нетрезвый спортсмен толкнул ее. За женщину вступился прохожий, и боксер атаковал уже его, моментально отправив соперника в нокаут.
Эдриан Бронер был чемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе. За свою профессиональную карьеру он провел 37 боев, в которых одержал 33 победы.
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