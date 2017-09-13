Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:56

    Неизвестный напал с ножом на прохожих в Тулузе

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    • Фото: @umitmutlu_ /twitter.com
    Неизвестный напал с ножом на прохожих в Тулузе

    Неизвестный напал с ножом на прохожих в Тулузе

    Неизвестный напал с ножом на прохожих в Тулузе
  • Фото: @umitmutlu_ /twitter.com

    • Несколько человек ранены после нападения неизвестного с ножом во французской Тулузе.

    Французские СМИ сообщают о нападении на одной из улиц Тулузы мужчины с ножом на прохожих. Сообщается, что злоумышленник ранил семь человек, в том числе трех полицейских. Нескольких раненых госпитализировали.

    Как сообщает Dailystar, нападавший, которому на вид около 40 лет, кричал «Аллах Акбар!». Он был задержан.




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