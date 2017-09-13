Неизвестный напал с ножом на прохожих в Тулузе

Несколько человек ранены после нападения неизвестного с ножом во французской Тулузе.
Французские СМИ сообщают о нападении на одной из улиц Тулузы мужчины с ножом на прохожих. Сообщается, что злоумышленник ранил семь человек, в том числе трех полицейских. Нескольких раненых госпитализировали.
Как сообщает Dailystar, нападавший, которому на вид около 40 лет, кричал «Аллах Акбар!». Он был задержан.
Как сообщает Dailystar, нападавший, которому на вид около 40 лет, кричал «Аллах Акбар!». Он был задержан.
#BREAKING: Seven people have been injured in a attack by a man shouting ’Allahu Akbat’ in Toulouse, France. pic.twitter.com/FPFSsqSQx0— BreakingNNow (@BreakingNNow) 13 сентября 2017 г.
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