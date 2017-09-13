На Украине задержали организатора «научных» секс-туров

Украинские полицейские задержали организатора
секс-туров для обеспеченных граждан Турции.
По данным правоохранительных органов, нелегальный бизнес наладил гражданин Азербайджана 1991 года рождения, имеющий постоянный вид на жительство на Украине. Его клиентов встречали в аэропортах Запорожья и Харькова, а потом перевозили в Днепр (бывший Днепропетровск). При этом по легенде все они приезжали для обмена опытом или на научные конференции. Однако, как выяснилось, в программу «конференции» был включен только один вопрос — секс-развлечения.
«Ученых» расселяли в гостиницах. По желанию иностранцев, девушек им привозили в номер, или же гостей везли к месту, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми хотят провести время. При этом некоторые туристы даже включали в свой сжатый график экскурсию по городу с выбранным гидом, отметили в управлении нацполиции Днепропетровской области. Секс-услуги оказывали около трех десятков девушек в возрасте от 18 до 25 лет.
Стоимость четырехдневного тура составляла несколько тысяч долларов. Обычно клиентами становились состоятельные граждане Турции за 40, у которых на родине есть семьи.
Теперь организатору секс-туров грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Сводничество».
«Ученых» расселяли в гостиницах. По желанию иностранцев, девушек им привозили в номер, или же гостей везли к месту, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми хотят провести время. При этом некоторые туристы даже включали в свой сжатый график экскурсию по городу с выбранным гидом, отметили в управлении нацполиции Днепропетровской области. Секс-услуги оказывали около трех десятков девушек в возрасте от 18 до 25 лет.
Стоимость четырехдневного тура составляла несколько тысяч долларов. Обычно клиентами становились состоятельные граждане Турции за 40, у которых на родине есть семьи.
Теперь организатору секс-туров грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Сводничество».
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