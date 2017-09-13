Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:55
    На Украине задержали организатора «научных» секс-туров. Днепропетровск, задержание, проституция, Украина, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине задержали организатора «научных» секс-туров

    На Украине задержали организатора «научных» секс-туров

    3 комментария
    • Фото: Поліція Дніпропетровщини / youtube.com
    На Украине задержали организатора «научных» <nobr>секс-туров</nobr>

    На Украине задержали организатора «научных» секс-туров

    На Украине задержали организатора «научных» <nobr>секс-туров</nobr>
    • Фото: Поліція Дніпропетровщини / youtube.com

      • Украинские полицейские задержали организатора секс-туров для обеспеченных граждан Турции.

      По данным правоохранительных органов, нелегальный бизнес наладил гражданин Азербайджана 1991 года рождения, имеющий постоянный вид на жительство на Украине. Его клиентов встречали в аэропортах Запорожья и Харькова, а потом перевозили в Днепр (бывший Днепропетровск). При этом по легенде все они приезжали для обмена опытом или на научные конференции. Однако, как выяснилось, в программу «конференции» был включен только один вопрос — секс-развлечения.

      «Ученых» расселяли в гостиницах. По желанию иностранцев, девушек им привозили в номер, или же гостей везли к месту, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми хотят провести время. При этом некоторые туристы даже включали в свой сжатый график экскурсию по городу с выбранным гидом, отметили в управлении нацполиции Днепропетровской области. Секс-услуги оказывали около трех десятков девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

      Стоимость четырехдневного тура составляла несколько тысяч долларов. Обычно клиентами становились состоятельные граждане Турции за 40, у которых на родине есть семьи.

      Теперь организатору секс-туров грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Сводничество».

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