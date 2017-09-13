Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:55
    Обмелевшее озеро на юге Петербурга станет полноводным к весне. Санкт-Петербург, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбмелевшее озеро на юге Петербурга станет полноводным к весне

    Обмелевшее озеро на юге Петербурга станет полноводным к весне

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    Обмелевшее озеро на юге Петербурга станет полноводным к весне

    Обмелевшее озеро на юге Петербурга станет полноводным к весне

      Специалисты рассказали о ходе ремонтных работ на озере Безымянном, где восстанавливают гидротехнические сооружения плотины.

      Озеро Безымянное в Красном Селе вновь наполнится водой уже следующей весной. Такие прогнозы сегодня сделали представители комитета по природопользованию в ходе пресс-тура по гидротехническим сооружениям водоема. Их ремонтируют с этого лета.

      В основном на объекте меняют все конструкции. По словам чиновников, плотина слишком долго стояла бесхозной, и ее механизмы обветшали. Сейчас почти полностью завершили бетонное основание, и рабочие приступают к укреплению стен коллектора.

      Именно он задерживает воду и не пускает ее в речку Дудергофку. А ближе к середине осени начнут обновлять так называемый верхний приемный ковш. Специалисты подчеркивают: если бы работы не начались, любая аварийная ситуация привела бы к разрушению коллектора.

      Напомним: этим летом отдыхающие заметили сильное понижение уровня воды в единственном петербургском водоеме, где разрешено купаться. Чиновники заявили, что это необходимо для ремонта. Теперь гидротехнические сооружения принадлежат Смольному, и представители комитета по природопользованию будут за ними следить.

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