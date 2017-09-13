Долги за газ на Украине превысили миллиард долларов

В компании «Нафтогаз» сообщили, что общая просроченная задолженность потребителей природного газа на Украине достигла 29,2 миллиарда гривен, это 1,12 миллиарда долларов.
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«Нафтогазу» задолжали учреждения тепловой коммунальной энергетики, ТЭЦ и промышленные предприятия. Увеличилась и задолженность столичной энергокомпании «Киевэнерго». Общий долг предприятий вырос и составляет уже 1,12 миллиарда долларов.
Также компания направила письма 38 теплоснабжающим предприятиям, которые участвуют в процедуре реструктуризации задолженности. В «Нафтагазе» отмечают, что местные власти пока не спешат даже оформлять документы на списание долга.
Из сообщения «Нафтогаза»: «Отсутствие оформленной надлежащим образом гарантии от местной власти фактически не позволяет применить предусмотренные законом механизмы реструктуризации и лишает „Нафтогаз“ возможности выделять номинации таким должникам».
В компании предупредили должников, что местные власти своими действиями ставят под угрозу своевременное начало и стабильное прохождение отопительного сезона в стране.
Также компания направила письма 38 теплоснабжающим предприятиям, которые участвуют в процедуре реструктуризации задолженности. В «Нафтагазе» отмечают, что местные власти пока не спешат даже оформлять документы на списание долга.
Из сообщения «Нафтогаза»: «Отсутствие оформленной надлежащим образом гарантии от местной власти фактически не позволяет применить предусмотренные законом механизмы реструктуризации и лишает „Нафтогаз“ возможности выделять номинации таким должникам».
В компании предупредили должников, что местные власти своими действиями ставят под угрозу своевременное начало и стабильное прохождение отопительного сезона в стране.
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