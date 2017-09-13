Лидер группы «Ленинград» прокомментировал увольнение двух сотрудниц РЖД.
Сергей Шнуров сожалеет, что РЖД лишился «веселых, ироничных и креативных сотрудниц», которые сняли клип на его песню «В Питере — пить», уволили со службы. Лидер группы «Ленинград» и автор хита пожелал проводницам найти новую работу, где больше ценят юмор. Об этом он написал в Instagram.
Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград»: «РЖД лишились веселых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц. Я уверен, что девчонки не пропадут, и их возьмут на работу в ту организацию, где юмор не является должностным преступлением. Летайте самолетами!»
Ранее в РЖД сообщили, что проводницы написали заявление по собственному желанию. В компании однако отметили, что снятый бывшими сотрудницами клип порочит честь и достоинство работников железнодорожного транспорта. В видеоролике две женщины в форме РЖД пьют прозрачную жидкость из горлышка бутылки из-под рома и потом поливают себя содержимым. Фоном звучит популярная композиция Сергея Шнура.
Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград»: «РЖД лишились веселых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц. Я уверен, что девчонки не пропадут, и их возьмут на работу в ту организацию, где юмор не является должностным преступлением. Летайте самолетами!»
Ранее в РЖД сообщили, что проводницы написали заявление по собственному желанию. В компании однако отметили, что снятый бывшими сотрудницами клип порочит честь и достоинство работников железнодорожного транспорта. В видеоролике две женщины в форме РЖД пьют прозрачную жидкость из горлышка бутылки из-под рома и потом поливают себя содержимым. Фоном звучит популярная композиция Сергея Шнура.
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