В Петербурге займутся реконструкцией заводского корпуса, где практиковался Гагарин

Владельцы зданий бывшего завода «Вулкан» на Петроградской стороне заверили градозащитников, что вновь выявленный объект культурного наследия ни в коем случае не будет снесен. Они не предполагали, что планируемый ремонт наделает столько шума.

Бизнесмены, владеющие и приспособившие одно из последних сегодня зданий бывшего завода «Вулкан», никогда не скрывали выгодной их компании связи места с именем Юрия Гагарина, который стажировался на предприятии.



Он — первый человек, покоривший космос, они занимаются спутниковыми технологиями. И появление мемориальной доски на фасаде было закономерно. И, конечно, они не предвидели, что этот памятный знак создаст серьезные трудности, когда они затеют ремонт, отмечает корреспондент НТВ Катерина Правдина.



Александр Кононов, заместитель председателя ВООПИиК: «Это контрольный выстрел в эту историческую территорию. Если это здание снимут с охраны, не останется ни памяти об архитектуре, ни о людях».



Здание — вновь выявленный объект культурного наследия 1905 года постройки, что оберегает его от сноса. Но любым работам всё равно предшествует экспертиза, которая определяет предметы охраны, а власти решают — памятник или нет. Имя Гагарина усилило значимость сооружения. Понятно, что статус накладывает обязательства на собственника.



Андрей Безруков, директор по строительным проектам и коммуникациям компании-собственника: «Мы предполагаем проводить в этом здании ремонт. О его масштабах пока говорить преждевременно. Да, возможно будет проведена реконструкция. Здание как было историческим, так историческим и останется. Сносить не собираемся абсолютно точно».



Волнения градозащитников подстегнули общественный интерес. А чем вообще занимался в Ленинграде юный Гагарин — ученик Саратовского индустриально-педагогического техникума, прибывший на стажировку в ремесленное училище, — основной поставщик кадров машиностроительного завода «Вулкан».



Приморский техникум, правопреемник советского училища, информацию о своем звездном практиканте собирал в 2011 году — к 50-летию полета Гагарина. Тогда в рекреации открыли мемориальную доску, а в рукописных тетрадях нашли неопровержимые доказательства того, что такой студент был.



Тому, что студент Гагарин оформлялся в отделе кадров, который располагался как раз в здании на Новоладожской улице, документальных свидетельств нет, но вряд ли он мог миновать такую службу и попасть на практику в литейный цех. Нет сомнений: нюансы формовки тогда стажер ремесленного училища и будущий покоритель Вселенной постигал именно там.



Эксперты нашли в архивах планы того самого литейного цеха. Многочисленные разрезы схематично описывают конфигурацию строения. И исследователи сопоставляют документы со старой фотографией. Но такие выводы не раскрывают расположение цеха на территории. Если предположить, что на ретрокарте 1955 года это здание в виде буквы Г, то сейчас его место занято точечными жилыми домами, расположившимися на первой береговой линии.



Там, где когда-то производили керосиновые двигатели и гидропульты, теперь сияют стеклянными фасадами элитные комплексы. От завода остались лишь производственный корпус с водонапорной башней и корпус административный. Который, обещают владельцы, сохранится, даже если потеряет охранный статус. И действительно, от такой связи с космосом, кажется, не откажется и тот, кто с ним не связан.