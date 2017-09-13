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  • 13.09, 18:54
    Влюбленный сибиряк ради девушки поднял «Газель» на пятый этаж: видео. автомобили, курьезы, Оренбургская область, подарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВлюбленный сибиряк ради девушки поднял «Газель» на пятый этаж: видео

    Влюбленный сибиряк ради девушки поднял «Газель» на пятый этаж: видео

    5 комментариев
    Влюбленный сибиряк ради девушки поднял «Газель» на пятый этаж: видео

    Влюбленный сибиряк ради девушки поднял «Газель» на пятый этаж: видео

    Влюбленный сибиряк ради девушки поднял «Газель» на пятый этаж: видео
    • Фото: vk.com

      • Житель Бийска оригинальным способом поздравил любимую девушку с днем рождения. Мужчина ради нее поднял на пятый этаж грузовую газель.

      Автомобиль, украшенный красными шариками, бийчанин с помощью подъемного крана и под громкую музыку поднял к окну своей возлюбленной.

      Как сообщают Dni.Ru, разгневанные таким поступком жители дома вызвали полицию.

      Позже виновница торжества в соцсетях заявила, что с участием полицейских «все оказалось гораздо интереснее», и поблагодарила всех, кто помог ее парню организовать столь неординарный сюрприз. Недоброжелателям же именинница посоветовала «завидовать молча».



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