Влюбленный сибиряк ради девушки поднял «Газель» на пятый этаж: видео

Житель Бийска оригинальным способом поздравил любимую девушку с днем рождения. Мужчина ради нее поднял на пятый этаж грузовую газель.
Автомобиль, украшенный красными шариками, бийчанин с помощью подъемного крана и под громкую музыку поднял к окну своей возлюбленной.
Как сообщают Dni.Ru, разгневанные таким поступком жители дома вызвали полицию.
Позже виновница торжества в соцсетях заявила, что с участием полицейских «все оказалось гораздо интереснее», и поблагодарила всех, кто помог ее парню организовать столь неординарный сюрприз. Недоброжелателям же именинница посоветовала «завидовать молча».
Как сообщают Dni.Ru, разгневанные таким поступком жители дома вызвали полицию.
Позже виновница торжества в соцсетях заявила, что с участием полицейских «все оказалось гораздо интереснее», и поблагодарила всех, кто помог ее парню организовать столь неординарный сюрприз. Недоброжелателям же именинница посоветовала «завидовать молча».
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