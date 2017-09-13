В центре Петербурга из-за пожара пришлось перекрывать улицу Чайковского

Жители дома 31 по улице Чайковского устраняют последствия утреннего пожара.

В 6 утра в центре города загорелась кровля исторического здания. Огонь охватил около 100 квадратных метров. В доме деревянные перекрытия, поэтому пламя распространялось быстро. Чтобы справиться с возгоранием, пожарным пришлось вскрывать дверь одной из квартир, хозяев которой не было дома.



По словам дочери владельцев помещения Дарьи Орловой, когда они вернулись домой, увидели вскрытые потолки и побитый вековой сервиз.



После того, как спасатели пролили помещения, владельцам квартир с 4-го по 2-й этажи приходится ведрами выносить воду, которая до сих пор льется с потолка.



Причину пожара сейчас выясняют дознаватели. Известно, что последнее время в доме ремонтировали кровлю. По предварительной версии, либо рабочие не потушили сигарету, либо произошло короткое замыкание. Погорельцев были готовы разместить в близлежащей школе. Однако этой возможностью никто не воспользовался. В течение нескольких часов, пока тушили огонь, улица Чайковского была перекрыта.