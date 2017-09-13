Четверо школьников спасли ребенка от педофила в Подмосковье

Четверо подростков помогли стражам порядка задержать опасного преступника.

Дмитрий Мовчан, Дмитрий Ларин, Павел Трушин и Дмитрий Гришин возвращались с уроков, когда увидели у заброшенного здания полураздетого мужчину и плачущего ребенка рядом. Подростки не побоялись подойти и начали задавать вопросы. Злоумышленник сделал неубедительную попытку оправдаться. Отважные школьники скрутили взрослого и позвали на помощь прохожих, которые немедленно позвонили в полицию.



Дмитрий Ларин: «Он нам сказал: давайте я вам дам денег, вы уйдете спокойно, но мы отказались. Пока мы мальчика успокаивали, он ушел, потом мы его догнали. Мы его задерживали все это время, до приезда полиции».



Спасенного ребенка полицейские передали родителям. Подросткам же вручили грамоты и медали а московском управлении МВД.



Подробности — в видеоматериале.

