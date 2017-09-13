В Москве установят памятники Солженицыну и Айтматову

Комиссия Мосгордумы по культуре поддержала установку в столице памятника русскому писателю Александру Солженицыну.
По словам председателя комиссии Евгения Герасимова, памятник установят в сквере между домами 11 и 13 на улице Солженицына. Финансировать возведение памятника будет русский (общественный) благотворительный фонд Александра Солженицына.
Инициатором установки стал Дом русского зарубежья имени Солженицына. Внешний облик памятника определят в результате открытого конкурса, организатором которого выступает Министерство культуры.
Помимо установки памятника Солженицыну, комиссия Мосгордумы также одобрила возведение монумента писателю Чингизу Айтматову, автору романов «И дольше века длится день», «Плаха», повести «Пегий пес, бегущий краем моря» и других. Памятник возведут вблизи пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе на средства министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики, передает РИА Новости.
Инициатором установки стал Дом русского зарубежья имени Солженицына. Внешний облик памятника определят в результате открытого конкурса, организатором которого выступает Министерство культуры.
Помимо установки памятника Солженицыну, комиссия Мосгордумы также одобрила возведение монумента писателю Чингизу Айтматову, автору романов «И дольше века длится день», «Плаха», повести «Пегий пес, бегущий краем моря» и других. Памятник возведут вблизи пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе на средства министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики, передает РИА Новости.
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