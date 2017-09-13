Дана Борисова рассказала НТВ, как стала наркоманкой

В программу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой прямым рейсом Самуи — Москва из наркологического реабилитационного центра прилетела телеведущая Дана Борисова. 16 сентября звезда впервые появится на телеэкране после начала интенсивного курса реабилитации.
Дана откровенно расскажет, как она попала в затяжную наркотическую зависимость и как пыталась справиться с этой страшной бедой без посторонней помощи. В студию придет мама Даны Борисовой, с которой звезда находится в конфликтных отношениях. Женщина поделится своей материнской болью, ведь она знала и молчала, что ее дочь принимает запрещенные препараты. Мама Даны вспомнит, как решилась на отчаянный шаг — определить дочь в наркологический центр. Также в студию придет отец телеведущей. Мужчина, не скрывая слез, впервые за долгое время обнимет взрослую дочь и расскажет, почему они долго не общались.
Борисова признается, что ее наркотическая зависимость чуть не стоила ей опеки над любимой дочерью. Многочисленные откровенные фотосессии, алкоголизм, лишение прав за вождение в нетрезвом виде и запрещенные препараты сделали свое дело — отец ребенка подал в суд на Борисову, чтобы ограничить ее в родительских правах. Разбирательства продолжаются и по сей день.
Обо всем этом и не только Дана Борисова расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой в субботу 16 сентября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Борисова признается, что ее наркотическая зависимость чуть не стоила ей опеки над любимой дочерью. Многочисленные откровенные фотосессии, алкоголизм, лишение прав за вождение в нетрезвом виде и запрещенные препараты сделали свое дело — отец ребенка подал в суд на Борисову, чтобы ограничить ее в родительских правах. Разбирательства продолжаются и по сей день.
Обо всем этом и не только Дана Борисова расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой в субботу 16 сентября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Комментарии