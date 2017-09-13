Дана Борисова рассказала НТВ, как стала наркоманкой

смотреть Чем обернулась мечта Даны Борисовой о простом женском счастье? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00

Дана откровенно расскажет, как она попала в затяжную наркотическую зависимость и как пыталась справиться с этой страшной бедой без посторонней помощи. В студию придет мама Даны Борисовой, с которой звезда находится в конфликтных отношениях. Женщина поделится своей материнской болью, ведь она знала и молчала, что ее дочь принимает запрещенные препараты. Мама Даны вспомнит, как решилась на отчаянный шаг — определить дочь в наркологический центр. Также в студию придет отец телеведущей. Мужчина, не скрывая слез, впервые за долгое время обнимет взрослую дочь и расскажет, почему они долго не общались.Борисова признается, что ее наркотическая зависимость чуть не стоила ей опеки над любимой дочерью. Многочисленные откровенные фотосессии, алкоголизм, лишение прав за вождение в нетрезвом виде и запрещенные препараты сделали свое дело — отец ребенка подал в суд на Борисову, чтобы ограничить ее в родительских правах. Разбирательства продолжаются и по сей день.Обо всем этом и не только Дана Борисова расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой