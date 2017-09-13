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  • 13.09, 12:50

    В Москве сгорела квартира осужденного журналиста РБК Соколова

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    • Фото: Alexander Sokolov / facebook.com
    В Москве сгорела квартира осужденного журналиста РБК Соколова

    В Москве сгорела квартира осужденного журналиста РБК Соколова

    В Москве сгорела квартира осужденного журналиста РБК Соколова
  • Фото: Alexander Sokolov / facebook.com

    • В квартире журналиста РБК Александра Соколова, получившего срок по делу об экстремизме, произошел серьезный пожар.

    Возгорание в квартире дома на Вильнюсской улице на юго-западе Москвы произошло еще 1 августа, однако известно о ЧП стало только сейчас. Как рассказала мать журналиста, огонь вспыхнул, когда ее не было дома. Пожар уничтожил документы и личные вещи, серьезно повреждена мебель. Уцелели только холодильник, плита и стиральная машинка.

    По словам женщины, в МЧС заявили, что причиной пожара стал неумышленный поджог — в окно квартиры случайно залетел непотушенный окурок. Однако мать журналиста считает эту версию недостоверной. Так, на странице Соколова в Facebook указывается, что окурок, который якобы вызвал пожар, должен был лететь против ветра и попасть в небольшое окно.

    смотретьПризнанный виновным в экстремизме журналист РБК приговорен к реальному сроку
    Признанный виновным в экстремизме журналист РБК приговорен к реальному сроку
    Напомним, 10 августа суд признал журналиста РБК Александра Соколова виновным в организации деятельности экстремистского сообщества и приговорил его к 3,5 годам колонии. Сам журналист свою вину признавать отказался.

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