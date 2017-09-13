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  • 13.09, 11:20

    Блогеры Nemagia сообщили об обысках в квартире после скандала с Тиньковым

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    • Фото: NEMAGIA /youtube.com
    Блогеры Nemagia сообщили об обысках в квартире после скандала с Тиньковым

    Блогеры Nemagia сообщили об обысках в квартире после скандала с Тиньковым

    Блогеры Nemagia сообщили об обысках в квартире после скандала с Тиньковым
  • Фото: NEMAGIA /youtube.com

    • Обыск проходит в квартире кемеровского блогера Алексея Псковитина — одного из авторов канала Nemagia на YouTube.

    Об обыске в квартире своего напарника сообщил Михаил Печорский в видеообращении в Интернете. Соавтор блогера рассказал, что «оперативники ворвались» в квартиру Алексея Псковитина в 7 утра по местному времени. Оперативные действия проводятся «по какому-то уголовному делу, адвоката не пускают, ничего не хотят объяснять», — рассказал Печорский.

    В пресс-службе кемеровского МВД и в местном отделении Следственного комитета заявили, что сотрудники их ведомств не проводят никаких следственных мероприятий, связанных с блогерами, передает «Интерфакс».

    Адвокат Сергей Воронин рассказал СМИ, что обыски у кемеровского блогера проводятся по делу «О клевете», а оперативная группа приехала из Москвы.



    Канал Nemagia был создан в 2013 году. В аннотации авторов говорится, что ролики «создаются в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, в жанре карикатуры». Одним из последних роликов, сделанных Nemagia, была сатирическая пародия, в которой блогеры раскритиковали основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. В сентябре по решению суда ролик заблокировал Роскомнадзор. Банк подал на блогеров иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Содержание ролика назвали грязью и клеветой.

    Накануне адвокат Сергей Жорин в своем блоге сообщил, что Печорский и Псковитин обращались к нему с просьбой помочь им в предстоящем суде с банком «Тинькофф».

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