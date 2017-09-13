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  • 13.09, 11:20

    РЖД уволила проводниц за самодельный клип на песню «В Питере — пить»

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    • Фото: Ал ТУр /youtube.com
    РЖД уволила проводниц за самодельный клип на песню «В Питере — пить»

    РЖД уволила проводниц за самодельный клип на песню «В Питере — пить»

    РЖД уволила проводниц за самодельный клип на песню «В Питере — пить»
  • Фото: Ал ТУр /youtube.com

    • Проводницы поезда, снявшие клип на песню «В Питере — пить» группы «Ленинград», уволены по соглашению сторон.

    Двух ростовских сотрудниц Северо-Кавказской железной дороги уволили из-за самодельного клипа на песню «В Питере — пить». В видеоролике две проводницы в форме РЖД пьют прозрачную жидкость из горлышка бутылки из-под рома и потом поливают себя содержимым. Фоном звучит популярная композиция Сергея Шнура.

    В постановлении Федеральной пассажирской компании (дочернее общество РЖД) говорится, что публикацией клипа сотрудницы порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта, сообщает РИА Новости.

    Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД): «О ролике мы узнали, как и широкая публика, из социальных сетей. Девушки, принимавшие участие в съемке ролика, в настоящее время не являются сотрудницами АО „ФПК“. Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон. Процедура увольнения была проведена в соответствии с действующим трудовым законодательством».

    Увольнение сотрудниц произошло еще 10 сентября, однако широкую огласку этот инцидент получил только сегодня.

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